Alemanha: encomendas à indústria sobem 0,5% em setembro ante agosto

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 0,5% em setembro ante agosto, marcando o quinto mês consecutivo de recuperação, ainda que em ritmo bem mais lento do que anteriormente, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quinta-feira, 5, pela agência de estatísticas do país, a Destatis. A variação veio bem abaixo das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 1,5% no período.

Apesar da melhora, o resultado de setembro ficou 2,6% abaixo do de fevereiro, mês anterior à imposição de restrições na Alemanha em função da pandemia do novo coronavírus. Apenas as encomendas domésticas cresceram 2,3% em setembro ante agosto, mas as encomendas externas sofreram queda de 0,8%. Já na comparação anual, as encomendas totais diminuíram 1,9% em setembro, no cálculo sem ajuste sazonal.

Veja também