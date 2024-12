Alemanha emite mandado de prisão contra suspeito de ataque

BRUXELAS, 22 DEZ (ANSA) – O Ministério de Público de Magdeburg, na Alemanha, emitiu um mandado de prisão contra o médico saudita Taleb Al-Abdulmohsen, de 50 anos, por homicídio múltiplo e tentativa de homicídio múltiplo.

O homem é o principal suspeito de ter atropelado uma multidão após invadir um mercado natalino com um carro em alta velocidade. Ao todo, o ataque deixou ao menos cinco mortos e centenas de feridos.

Um tribunal alemão ordenou a detenção preventiva do saudita sob as acusações de cinco homicídios, múltiplas tentativas de homicídio e múltiplas lesões corporais graves. Entre as vítimas do ataque está uma criança de 9 anos.

De acordo com a imprensa local, Al-Abdulmohsen é um ativista anti-islã e fez anteriormente nas redes sociais diversos ataques contra o governo de centro-esquerda do chanceler alemão, Olaf Scholz, acusando-o de “impulsionar o islamismo”. O indivíduo é simpatizante da legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e do bilionário Elon Musk.

A ministra do Interior do país, Nancy Faeser, anunciou a abertura de investigações sobre os alertas transmitidos pela Arábia Saudita no passado às autoridades alemãs sobre a periculosidade do provável autor do atropelamento em massa no mercado natalino de Magdeburg. (ANSA).