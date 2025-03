Alemanha elimina Itália e vai às semifinais da Liga das Nações

Em uma partida eletrizante, a Itália buscou um empate contra a Alemanha, em 3 a 3, no BVB Stadion Dortmund, em jogo de volta das quartas de final da Liga das Nações, mas não conseguiu superar o time da casa no placar agregado e foi eliminada da competição.

No primeiro tempo, a Alemanha deu um show e começou com pressão total, somando três finalizações nos 15 minutos iniciais. Já a Itália manteve a estratégia do último jogo e apostou na possibilidade de um contra-ataque.

Aos 28, Buongiorno cometeu falta em Kleindienst dentro da área italiana, e o árbitro marcou um pênalti a favor da Alemanha. O lateral-direito Kimmich cobrou a penalidade máxima no canto esquerdo de Donnarumma e abriu o placar para os donos da casa.

A pressão não parou e, aos 36 minutos, Kimmich aproveitou a distração da zaga adversária e do goleiro da Itália, enquanto reclamavam de uma possível falta, e bateu rápido o escanteio. Na sequência, Musiala empurrou a bola para o gol e ampliou para os alemães.

Já aos 44, Kimmich recebeu livre na direita e cruzou para Kleindienst cabecear e fazer o terceiro da Alemanha.

Na volta do intervalo, a Itália voltou diferente e conseguiu controlar mais a posse de bola, tentando encontrar uma forma de mudar o placar. A estratégia deu resultado aos 3 minutos, com o time de Spalletti aproveitando uma falha da defesa alemã para balançar a rede.

Aos 23, os italianos conseguiram diminuir a diferença após Moise Kean chutar para o fundo do gol. Sete minutos depois, o árbitro chegou a marcar um pênalti para a Itália, mas anulou após revisão no VAR.

No entanto, nos minutos finais, uma nova penalidade foi marcada e Raspadori bateu com categoria para empatar a partida. Apesar disso, o placar agregado ficou em 5 a 4, com a Alemanha classificada.

A Alemanha irá enfrentar Portugal, que conseguiu se classificar ao vencer a Dinamarca por 5 a 2, após a prorrogação.

Na outra chave, a França venceu a Croácia nos pênaltis e irá enfrentar a Espanha, que derrotou a Holanda também nos pênaltis.