Alemanha derrota Estados Unidos e decide Copa do Mundo de basquete com a Sérvia

A Alemanha vai disputar sua primeira final de Copa do Mundo de Basquete depois de eliminar o poderoso Estados Unidos em uma semifinal épica, nesta sexta-feira, em Manila, nas Filipinas, uma das sedes do torneio ao lado de Japão e Indonésia. Comandada por Andreas Obst, armador do Bayer de Munique, a seleção alemã derrotou os americanos por 113 a 111, placar de pontuação recorde em um semi de Mundial, e vai jogar a final contra a Sérvia, que eliminou o Canadá.

Embora não tenham levado seus astros de primeiro escalação, os EUA jogaram a Copa com nomes como Austin Reaves, do Los Angeles Lakers, Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, Mikal Bridges, do Brooklyn Nets, e Jalen Brunson, do New York Knicks. A Alemanha, por sua vez, também tinha em mãos alguns nomes importantes da NBA, caso do armador Dennis Schroder, do Toronto Raptors, e do ala-armador Franz Wagner, do Orlando Magic.

O maior pontuador do jogo, contudo, atua na liga alemã. Obst se aproveitou dos lapsos defensivos dos americanos e somou 24 pontos e seis assistências. Por isso, arrancou gritos de “MVP” vindos das arquibancadas na parte final do último quarto. Foi dele o ponto mais importante do jogo: uma bola de três nos momentos finais para dar aos alemães uma vantagem de quatro pontos.

A Alemanha liderou durante 30 dos 40 minutos da partida e houve poucas dúvidas sobre quem estava no controle. “Se você entrega 113 pontos em um jogo de 40 minutos, não ganhará muitos deles”, lamentou Austin Reaves. “Nós sabíamos qual era nossa missão aqui neste torneio. Era vencer, e nós não conseguimos”, completou.

Restará para os Estados Unidos a disputa do terceiro lugar, em duelo marcado para as 5h40 de Brasília, contra o Canadá de Shai Gilgeous Alexander. Os canadenses foram derrotados na outra semifinal, por 95 a 86, pela Sérvia, que mostrou uma disposição defensiva incrível para alcançar sua segunda final de Mundial, após ser vice-campeã para os Estados Unidos em 2014. A decisão será às 9h40, domingo.

A ótima campanha sérvia foi construída mesmo sem a presença do maior astro de sua seleção. MVP das finais e campeão da última temporada da NBA com o Denver Nuggets, Nikola Jokic preferiu aproveitar o período de férias antes da edição 2023/2024 da liga de basquete americana para descansar, de acordo com informações da imprensa local. Reservado e avesso às redes sociais, o pivô não fez nenhuma manifestação oficial sobre a decisão. Na ausência de Jokic, Bogdan Bogdanovic, jogador do Atlanta Hawks, tem assumido o protagonismo.

