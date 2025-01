Alemanha cumpriu sua meta de redução de emissões em 2024

Com expansão da energia eólica e solar, emissões de gases de efeito estufa caíram 2,7%. País também registra recorde nas receitas obtidas por meio de licenças de carbono.A Alemanha atingiu sua meta nacional de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa em 2024, graças principalmente à expansão da energia eólica e solar, que vem progredindo mais rápido do que o esperado. O país, porém, não conseguiu superar outra meta mais rigorosa estipulada pela União Europeia (UE).

A conclusão é de uma análise divulgada nesta terça-feira (07/01) pelo think tank ambiental Agora Energiewende, segundo a qual a Alemanha emitiu no ano passado um total de 656 milhões de toneladas métricas de equivalentes de dióxido de carbono (CO2) – termo usado para comparar emissões de gases diferentes.

O número foi 2,7% menor do que os 674 milhões de toneladas registradas no ano anterior e representa uma nova baixa histórica para a maior economia da Europa. Na comparação com 1990, ano da Reunificação do país, as emissões alemãs caíram 48%.

"A Alemanha superou sua meta anual de redução sob a Lei de Proteção ao Clima em 36 milhões de toneladas", informou a entidade. "No entanto, devido a reduções insuficientes de emissões em edifícios e transportes, a Alemanha deixou de atingir as metas climáticas europeias, acordadas como parte do Regulamentação de Compartilhamento de Esforços (ESR), em cerca de 12 milhões de toneladas de CO2", acrescentou.

Sob a ESR, os Estados-membros da União Europeia se comprometeram a reduzir as emissões com maior rapidez em áreas como edifícios, agricultura, transportes e resíduos.

A Alemanha estabeleceu uma ambiciosa meta de reduzir 65% das emissões até 2030 – em comparação aos níveis de 1990.

No entanto, um painel de especialistas em questões climáticas do governo federal pediu a adoção de novas medidas para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa e alertou que o país deverá ficar aquém das metas estabelecidas para o final da década.

Renováveis em alta, carvão em baixa

"As medidas de proteção climática adotadas nos últimos anos vêm tendo cada vez mais efeitos sobre o setor elétrico", disse Simon Müller, diretor da Agora Energiewende para a Alemanha.

A produção recorde de energia solar e eólica cobriu aproximadamente 55% do consumo de energia elétrica no país. Por outro lado, a utilização da energia do carvão atingiu uma baixa histórica, quadro que também foi favorecido pelo clima ameno. Além disso, a vulnerabilidade econômica resultou em uma queda das emissões no setor industrial.

"Com um aumento significativo nas energias renováveis e uma tendência positiva na expansão das redes, a Alemanha está abrindo caminho para uma transição bem-sucedida em todos os setores", acrescentou Müller. "Ao mesmo tempo, o país se beneficia cada vez mais da queda das emissões e de preços mais baratos no mercado de eletricidade."

Robert Habeck, ministro alemão da Economia e Proteção Climática e candidato à chefia de governo pelo Partido Verde nas próximas eleições, comemorou os novos dados. "Estamos no caminho certo no que diz respeito à proteção climática; o trabalho árduo compensa", afirmou.

"A tarefa agora é seguir sem retrocessos, mas de maneira confiável e com planejamento de segurança para a economia e para os consumidores", disse o ministro, acrescentando que para que a eletricidade favorável ao clima seja utilizada por vários setores da economia, ela deve se tornar mais barata.

Recorde na receita com mercado de carbono

A receita obtida com a venda de licenças de emissão de carbono na Alemanha atingiu um recorde em 2024, informou nesta terça-feira a Autoridade Alemã de Comércio de Emissões (DEHSt), autarquia que integra o Ministério do Meio Ambiente.

As vendas arrecadaram 18,5 bilhões de euros (R$ 116 bilhões), cerca de 100 milhões de euros a mais do que no ano anterior. A fixação de preços para as emissões dos gases causadores do efeito estufa – que ocorre tanto em nível nacional quanto europeu – tem como objetivo incentivar empresas e consumidores a abandonar os combustíveis fósseis.

O chamado imposto de dióxido de carbono da Alemanha é cobrado sobre gasolina, diesel, óleo de aquecimento e gás natural.

A receita do comércio nacional de emissões para aquecimento e transporte aumentou em 21%, para 13 bilhões de euros em 2024.

Os recursos fluem diretamente para o fundo alemão para o clima e a transformação, criado para financiar medidas para facilitar a transição energética e proteger o meio ambiente, incluindo a reforma de edifícios, expansão da infraestrutura de veículos elétricos e descarbonização da indústria.

Além dos 13 bilhões de euros arrecadados no comércio nacional, foram gerados cerca de 5,5 bilhões no comércio europeu de emissões em 2024. Esse número representa uma queda de 28% em relação a 2023, com o preço médio das licenças de emissão europeias caindo de 84 para 65 euros por tonelada.

As usinas de energia, grandes empresas industriais, companhias aéreas e empresas de transporte marítimo necessitam de licenças de emissão europeias. No comércio europeu de emissões, a quantidade de licenças emitidas é reduzida anualmente para limitar gradualmente as emissões.

