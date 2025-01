Alemanha cria divisão militar dedicada à defesa territorial

As Forças Armadas da Alemanha criarão uma nova divisão encarregada exclusivamente da defesa territorial, informou o Exército neste sábado, colocando todas as unidades de reserva existentes sob comando direto do Exército.

A reorganização entrará em vigor em abril e aumentará o número de divisões alemãs — unidades de cerca de 20.000 soldados — para quatro, sem aumentar o número total de cerca de 180.000 soldados nas forças alemãs.

“A defesa territorial será colocada sob comando do Exército a partir de 1º de abril de 2025”, disse um porta-voz do Exército, confirmando uma reportagem da agência de notícias alemã dpa.

A aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) está em seu estágio de alerta mais alto desde a Guerra Fria, com suas autoridades mais pessimistas, incluindo o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, dizendo que um ataque da Rússia em suas fronteiras pode acontecer em quatro anos.

A mudança alemã simplificará as estruturas de comando na defesa territorial em um momento em que o que Berlim descreve como atos de sabotagem russa contra a infraestrutura crítica do país atingiram um novo recorde. A Rússia nega as acusações.

Até agora, Berlim tem três divisões que a Otan pode convocar em caso de conflito, cuja principal tarefa será defender a aliança confrontando um adversário na linha de frente.

A quarta divisão será encarregada da defesa da Alemanha em casa, incluindo a proteção de infraestrutura como portos, ferrovias e rotas de suprimento e implantação.