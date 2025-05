Alemanha: conservador Merz não consegue maioria na primeira votação para chanceler

O líder conservador alemão Friedrich Merz fracassou nesta terça-feira (6) em sua tentativa de ser eleito chanceler na primeira votação no Parlamento, para surpresa de todos.

Merz esperava obter a maioria dos 630 votos no Bundestag, mas recebeu o apoio de apenas 310 parlamentares, seis a menos do que o necessário, informou a presidente da Câmara.

Ele enfrentará uma segunda rodada de votação e, caso não obtenha a maioria novamente, Merz precisará apenas da maioria relativa para se tornar o chefe de Governo da maior economia europeia.

O candidato conservador do partido CDU tinha, a princípio, apoios suficientes de sua legenda e dos social-democratas do SPD, com os quais alcançou um acordo para governar em coalizão, o que garantiria a maioria.

Mas, para surpresa de todos, ele ficou abaixo do número necessário na primeira votação, algo inédito na história da República Federal da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial.

Merz foi o vencedor das eleições legislativas de 23 de fevereiro e é visto com esperança em uma Europa desorientada pela política diplomática do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Mesmo antes de ser nomeado, Merz já enfrenta a irritação de uma parte de seu eleitorado conservador, por flexibilizar recentemente as rígidas normas de endividamento para conseguir financiar o rearmamento e a modernização das infraestruturas do país.

No novo Bundestag, conservadores e social-democratas somam 328 cadeiras.

Mas o líder da União Democrata-Cristã (CDU) não conseguiu todos os apoios esperados dentro do partido e do SPD, que assinaram na segunda-feira o acordo de governo de coalizão.

Se Merz obtiver finalmente o apoio de uma maioria relativa dos deputados, ele será confirmado em seguida como o 10º chanceler da Alemanha moderna pelo presidente Frank-Walter Steinmeier, que o receberá no palácio de Bellevue.

pyv/ylf/pz/meb/avl/fp