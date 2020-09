Alemanha confirma mais sete casos de peste suína africana; total sobe para 20

O Ministério Federal da Alimentação e Agricultura da Alemanha confirmou nesta segunda-feira, 21, sete novos casos de peste suína africana em javalis na região de Brandemburgo, próximo à fronteira com a Polônia. Com a nova contagem, o número total de casos confirmados no país foi elevado para 20. O vírus foi detectado em análises realizadas pelo laboratório do Instituto Friedrich Loeffler (FLI).

A identificação ocorre após o país ter reportado o primeiro foco da doença, no dia 10 de setembro. Na semana passada, o governo confirmou que o número total de javalis infectados pela doença havia subido para 13. Após o anúncio, no início do mês alguns países importadores de carne suína e outros subprodutos anunciaram a suspensão das importações do país alemão. É o caso da China, Coreia do Sul, Argentina e Brasil. O embargo aos produtos alemães pode beneficiar grandes exportadores de carne suína, como o Brasil e os Estados Unidos.

