Alemanha busca empate no fim com a Ucrânia em seu jogo de número 1000 da história

A seleção da Alemanha buscou nos minutos finais do seu jogo 1000 o empate com a Ucrânia, por 3 a 3, nesta segunda-feira, no Weserstadion, em Bremen, em partida de preparação para a Eurocopa. Com isso, a equipe de Hansi Flick segue sem nunca ter perdido para a rival na história.

Este foi o nono jogo entre Alemanha e Ucrânia. Foram cinco vitórias e quatro empates. Na história, a equipe alemã chega a 1000 partidas, com 578 vitórias, 208 empates e 214 derrotas.

Embalado pela partida de número 1000, a Alemanha começou pressionando a Ucrânia e, logo no primeiro lance, perdeu chance clara com Füllkrug. O atacante saiu de frente para o gol e chutou para fora. Aos cinco minutos, Wolf recebeu de Kimmich, passou pelo marcador e chutou. A bola desviou em Füllkrug e acabou no fundo das redes.

A partida também era especial para a Ucrânia, já que o amistoso foi realizado em prol dos afetados pela guerra com a Rússia. Logo após o gol, reagiu e deixou tudo igual aos 19 minutos. Em bela jogada de contra-ataque, Tsygankov recebeu de Tymchyk e mandou para as redes. O lance foi anulado em um primeiro momento, mas acabou validado após o árbitro consultar o VAR.

A virada da Ucrânia parecia ser uma questão de tempo e ocorreu aos 22. Yarmolenko recuperou a bola e acionou Tymchyk, que cruzou rasteiro. Tsygankov fez o corta-luz e viu a bola chegar em Mudryk. Ele arriscou e contou com um desvio em Rüdiger para marcar. O árbitro assinalou gol contra.

A partida continuou franca, com boas oportunidades de ambos os lados. A Ucrânia esboçou uma pressão, mas foi a Alemanha quem chegou mais perto do gol. Aos 47 minutos, cobrou falta com precisão e carimbou o travessão.

No segundo tempo, a Ucrânia resolveu se arriscar, subiu ao ataque e ampliou. Aos dez minutos, Ginter perdeu a bola para Dovbyk, que ficou frente a frente com Trapp. Ele rolou para trás e viu Tsygankov chegar batendo, com o gol vazio, para fazer o terceiro.

Em vantagem, a Ucrânia se retraiu e deixou a Alemanha crescer. Aos 37 minutos, Rüdiger colocou Havertz para correr. Ele ganhou a dividida de Matvienko e chutou rasteiro, surpreendendo o goleiro Trubin. O que parecia impossível, aconteceu aos 45. Havertz foi derrubado dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Kimmich foi para a cobrança e decretou a igualdade.

