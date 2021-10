Alemanha: bolo que sobreviveu a bombardeio da 2ª Guerra Mundial é achado

Um bolo de avelãs e amêndoas resistiu à bombas em março de 1942, na noite anterior ao Domingo de Ramos. O bombardeio aéreo britânico lançou 400 toneladas de explosivos na cidade alemã de Lübeck, devastando três igrejas e desalojando 25 mil pessoas.

No entanto, o bolo ficou preservado desde então. “[O bolo] está fortemente carbonizado e enegrecido com fuligem do lado de fora”, conta Lisa Renn, gerente de escavação, em comunicado. “O calor o encolheu a apenas um terço de sua altura original”, disse.

Amostras do glacê e do recheio foram coletadas e examinadas em laboratório. Os exames confirmaram os detalhes sobre o bolo. Os pesquisadores acham que ele é o primeiro doce do tipo a ser encontrado no norte da Alemanha. Além disso, ele é considerado “extremamente significativo”.

Saiba mais