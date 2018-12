Alemanha assumirá responsabilidade maior em 2019, diz Merkel

BERLIM, 31 DEZ (ANSA) – A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse neste domingo (30), em seu tradicional discurso de ano novo, que seu país vai assumir um papel de maior responsabilidade em escala mundial em 2019, numa época em que o multilateralismo é alvo de ataques.

Segundo Merkel, no próximo ano, a tarefa da política do governo será administrar “a questão decisiva da mudança climática, a regulação ordenada da migração e a luta contra o terrorismo internacional”.

“Por nossos próprios interesses, queremos responder a todos estes temas, e podemos fazê-lo ainda melhor levando em conta os interesses dos demais”, continuou.

Além disso, ela ressaltou que, “a partir de 1º de janeiro e durante dois anos, a Alemanha terá um posto não permanente no Conselho de Segurança da ONU” e agirá em favor de soluções globais. Durante o discurso, a chanceler ainda resumiu os pontos fracos de seu quarto mandato, incluindo a demora na formação do governo e as disputas internas no seu partido, que provocaram o descontentamento do eleitorado. (ANSA)