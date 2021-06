Alemanha arranca empate com Hungria e passa às oitavas da Eurocopa

Depois de ficar duas vezes atrás no placar, a Alemanha arrancou um empate de 2 a 2 nos minutos finais com a Hungria, nesta quarta-feira, e avançou às oitavas da Eurocopa.

Na partida disputada na Arena Munique, o atacante Adam Szalai abriu o placar para os húngaros (no minuto 11).

Os anfitriões só conseguiram igualar na segunda etapa, através do meia de Kai Havertz (66), mas dois minutos o também meia András Schäfer (68) colocou novamente os visitantes à frente no marcador, resultado que eliminava até aquele momento o time alemão.

– Emoção até o fim –

Logo no início do primeiro tempo, o atacante Sallai avançou pelo lado direito e cruzou para Ádám Szalai subir e tocar de cabeça, batendo o goleiro Neuer, colocando assim a equipe húngara em vantagem pela primeira vez em Munique.

A partir desse gol, os húngaros se fecharam na defesa e os alemães pressionaram, mas só foram igualar na etapa seguinte. O empate surgiu em cruzamento, no qual o goleiro Gulácsi saiu mal e Hummels tocou de cabeça para Havertz fazer o dele.

Enquanto os anfitriões ainda celebravam o empate, a Hungria ampliou após erro da defesa adversária, com Schäfer aproveitando passe de Ádám Szalai e fazendo 2 a 1.

Sem se deixar abalar, a Alemanha manteve a pressão e igualou, com Goretzka pegando uma sobra após chute de Werner, classificando assim sua seleção para as oitavas.

Com este resultado, a equipe alemã avançou para a próxima fase da Euro na segunda posição da chave, com os mesmos quatro pontos que o terceiro colocado e também classificado Portugal, por conta do quesito confronto direto, que empatou por 2 a 2 com a líder França, nesta quarta, em Budapeste. A Hungria se despede da competição na lanterna com apenas dois pontos conquistados.

Nas oitavas, a Alemanha vai enfrentar a Inglaterra, na terça-feira (29), em Londres.

– Tabela de jogos das oitavas de final da Eurocopa:

Bélgica x Portugal

Itália x Áustria

França x Suíça

Croácia x Espanha

Suécia x Ucrânia

Inglaterra x Alemanha

Holanda x República Tcheca

País de Gales x Dinamarca

– Ficha técnica da partida válida pela terceira rodada do Grupo F da Eurocopa 2020

Local: Arena de Munique, Munique (Alemanha)

Alemanha – Hungria 2 – 2 (0-1)

Público: 13.000 espectadores

Árbitro: S. Karasev (RUS)

Gols:

Alemanha: Havertz (66), Goretzka (84)

Hungria: Szalai (11), Schäfer (68)

Cartões amarelos:

Alemanha: Gündogan (30), Sané (62)

Hungria (28), Szalai (64), Fiola (66)

Equipes:

Alemanha: Neuer (cap) – Ginter (Volland 82), Hummels, Rüdiger – Kimmich, Gündogan (Goretzka 58), Kroos, Gosens (Musiala 82) – Gnabry (Müller 67), Havertz (Werner 67), Sané. T: Joachim Löw

Hungria: Gulacsi – Botka, Orban, Szalai – Nego, Kleinheisler (Lovrencsics 88), Nagy, Schäfer, Fiola (Nikolic 88) – Szalai (cap) (Varga 82), Sallai (Schön 75). T: Marco Rossi

– Jogos disputados e classificação do Grupo F da Eurocopa 2020

— Quarta-feira:

Alemanha – Hungria 2 – 2

Portugal – França 2 – 2

— Jogos disputados:

França – Alemanha 1 – 0

Hungria – Portugal 0 – 3

Portugal – Alemanha 2 – 4

Hungria – França 1 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. França 5 3 1 2 0 4 3 1

2. Alemanha 4 3 1 1 1 6 5 1

3. Portugal 4 3 1 1 1 7 6 1

4. Hungria 2 3 0 2 1 3 6 -3

cpb-jf/gf/lca

