Alemanha anuncia plano ‘verde’ de 100 bilhões de euros

ROMA, 20 SET (ANSA) – No dia em que milhões de jovens do mundo todo saíram às ruas para cobrar ações contra as mudanças climáticas, o governo da Alemanha anunciou nesta sexta-feira (20) um plano bilionário para financiar a transição do país para a economia verde.

O pacote aprovado pelo governo da chanceler conservadora Angela Merkel prevê 54 bilhões de euros em investimentos até 2023 e pelo menos 100 bilhões até 2030. O plano inclui a potencialização do transporte ferroviário, incentivos para a utilização do transporte coletivo e a emissão de títulos públicos “verdes”.

“O objetivo é transformar a Alemanha em uma líder nas finanças sustentáveis, promovendo a discussão e a troca de opiniões sobre finanças sustentáveis em nível nacional, europeu e global”, diz o documento.

Uma das estratégias do governo é aumentar o imposto sobre passagens de avião e diminuir as taxas sobre tarifas ferroviárias, já que o transporte sobre trilhos é menos poluente que o aéreo e o viário. Além disso, a gasolina e o diesel devem ficar três centavos por litro mais caros a partir de 2021 e 10 centavos de 2026 em diante.

O governo também proibirá a instalação de aquecedores a diesel a partir de 2025 e subsidiará 40% dos custos da substituição por modelos mais ecológicos. O pacote foi acertado após uma longa negociação entre a União Democrata-Cristã (CDU), legenda de Merkel, e o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, que dá sustentação ao governo.

Esta sexta-feira foi marcada por protestos multitudinários em dezenas de cidades do mundo, liderados por jovens que exigem dos governos medidas mais eficazes contra as mudanças climáticas. A grande catalizadora das manifestações é a sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que está em Nova York.

Apenas na Alemanha, a ativista estima que mais de 1,4 milhão de pessoas tenham saído às ruas para protestar pelo clima. (ANSA)