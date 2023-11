Alemanha anuncia ajuda de US$ 16,3 bilhões para Siemens Energy

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/11/2023 - 14:10 Para compartilhar:

O conturbado grupo energético Siemens Energy vai se beneficiar de um plano de resgate de 15 bilhões de euros (cerca de 16,3 bilhões de dólares ou 79,3 bilhões de reais) em garantias bancárias, anunciou o governo alemão nesta terça-feira (14).

“O pré-requisito do governo federal é que todos os interessados participem adequadamente na proteção da empresa”, acrescentou.

A Siemens Energy, que enfrenta dificuldades financeiras, especialmente no seu negócio de energia eólica, pediu ajuda pública.

O grupo, assim como o setor como um todo, sofre com o aumento dos custos dos materiais, com as altas taxas de juros e com a concorrência chinesa. Além disso, enfrenta problemas de qualidade em suas turbinas, que o impedem de atender aos pedidos.

As turbinas eólicas são fabricadas pela Siemens Gamesa, subsidiária espanhola da empresa.

O governo alemão destacou o papel estratégico do grupo na transição energética para justificar o seu resgate e disse que a Siemens Energy “atualmente enfrenta dificuldades na obtenção das garantias exigidas no mercado financeiro”.

A Siemens Energy, o maior produtor de turbinas eólicas da Alemanha e um dos líderes mundiais, começou em outubro a negociar com os bancos, o governo federal e a empresa matriz Siemens para obter garantias para salvar o seu setor eólico.

A ajuda do governo alemão explica-se pela importância da empresa no tecido industrial alemão (26 mil funcionários no país) e pela importância da energia eólica na transição energética alemã, um país que acaba de abandonar a energia nuclear e pretende abandonar o carvão em 2030.

lep/ylf/pc/mb/aa/dd

Siemens Energy

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias