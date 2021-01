Alemanha ampliará lockdown até 31 de janeiro para conter Covid

BERLIM, 5 JAN (ANSA) – O governo da Alemanha chegou a um acordo nesta terça-feira (5) para prorrogar o lockdown contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) até o próximo dia 31 de janeiro, incluindo o fechamento de todas as escolas, informou a imprensa local.

A decisão teria sido tomada após reunião por videoconferência entre a chanceler Angela Merkel e as autoridades dos 16 estados-regiões (Lander) para discutir sobre a prorrogação das medidas anti-Covid.

De acordo com os jornais alemães – Bild, Welt e Tagespiegel -, as regras incluem uma limitação de viagens dentro de 15 quilômetros nas áreas classificadas como vermelha, que apresentam alta incidência de transmissão do vírus (mais de 200 novos casos por 10 mil habitantes em 7 dias).

Além disso, estabelecimentos comerciais, com exceção dos supermercados e farmácias, bares, restaurantes e centros culturais serão fechados nas próximas semanas, assim como creches e escolas.

O governo também recomenda a todos os cidadãos que trabalhem home office. As regras rígidas tentam conter as taxas de infecção por coronavírus no país que seguem altas, com os casos de Covid-19 sobrecarregando hospitais e profissionais de saúde.

Atualmente, a Alemanha vive em um confinamento parcial, que prevê o fechamento de escolas, comércios não essências e restrições de viagens e contatos sociais. Essas medidas devem ficar em vigor até o próximo dia 10 de janeiro.

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país europeu contabiliza 1.810.116 casos da doença e 35.972 mortes desde o início da pandemia. Além de um lockdown, Merkel aposta em uma campanha de imunização para evitar a propagação da Covid-19. (ANSA)

