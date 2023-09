Alemanha afeta toda a zona do euro, mas tem ferramentas para se recuperar, diz comissário

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2023 - 12:41 Compartilhe

O comissário da União Europeia (UE) para Economia, Paolo Gentiloni, disse nesta segunda-feira, 11, que o desempenho negativo da Alemanha está afetando todos os países da zona do euro. Em coletiva de imprensa sobre novas projeções de crescimento e inflação para a zona do euro, Gentiloni destacou, no entanto, que a Alemanha é uma economia forte que dispõe de ferramentas para se recuperar.

Em relatório divulgado mais cedo, a Comissão Europeia – braço executivo da UE – previu que o PIB alemão irá sofrer contração de 0,4% este ano.

Para a zona do euro como um todo, o órgão reduziu sua expectativa de crescimento em 2023 para 0,8%, de 1,1% anteriormente.

Ainda na coletiva, Gentiloni comentou que os juros da zona do euro estão se aproximando do pico. Na quinta-feira, 14, o Banco Central Europeu (BCE) anuncia decisão de juros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias