Alemanha adia votação do orçamento de 2024 após decisão judicial

O governo alemão adiou a votação do orçamento de 2024 no Parlamento, que estava marcada para a próxima semana, depois que o Tribunal Constitucional determinou que o Executivo violou as regras ao decidir realocar uma verba.

A coalizão governamental composta pelo Partido Social-Democrata do chanceler Olaf Scholz, pelos Verdes e pelo FDP (liberais) anunciou nesta quarta-feira (22) o adiamento da votação, sem informar uma nova data.

Este adiamento é necessário “para analisar com atenção” as consequências da sentença do Tribunal Constitucional, que decidiu na semana passada que a realocação de 60 bilhões de euros (65 bilhões de dólares ou 317 bilhões de reais na cotação atual), inicialmente destinados ao combate ao coronavírus, para um fundo de “clima e transformação” é “incompatível” com a Carta Magna.

A decisão provocou uma crise no governo de coalizão, que precisa encontrar uma fórmula para compensar esta quantia em uma negociação em que a posição dos sociais-democratas e dos Verdes, mais inclinados a aumentar os gastos públicos, entra em conflito com a do FDP, que defende o rigor orçamentário.

