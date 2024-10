Alemanha adere à Aliança Global contra fome lançada pelo Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/10/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 OUT (ANSA) – A Alemanha aderiu à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma das prioridades da presidência brasileira no G20, segundo anúncio feito durante a Conferência de Sustentabilidade de Hamburgo, nesta semana.

Com isso, o país torna-se a primeira nação do G20 a se comprometer formalmente com a iniciativa, que visa canalizar recursos para acelerar os esforços para erradicar a fome e a pobreza no mundo – dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Estamos muito honrados com a adesão da Alemanha e estendemos o convite a outros países e instituições para que, já em novembro, durante a Cúpula do G20, a Aliança nasça com as parcerias que a tornem realmente global”, declarou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

De acordo com o político brasileiro, a “proposta é simples e voltada à ação: uma aliança para implementar políticas sociais bem desenhadas e focadas nos mais pobres e vulneráveis”.

Em comunicado, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva explica que a Alemanha “espera contribuir com a promoção da agricultura sustentável e com reforço das redes de segurança social, tais como políticas de salário mínimo”.

Além disso, colocou à disposição do Brasil as ferramentas desenvolvidas no âmbito da Aliança Global para a Segurança Alimentar, cujo lançamento foi feito em 2022 pela ministra alemã, Svenja Schulze, e a promoção ocorreu em colaboração com o Banco Mundial.

Essas ferramentas incluem planos nacionais de preparação para a segurança alimentar e nutricional em 25 países e um painel de dados de coordenação global que fornece informações em tempo real sobre a situação alimentar mundial.

A “Aliança contra a Fome e a Pobreza” está aberta à adesão de governos, organizações internacionais, instituições, fundos e bancos de desenvolvimento, e instituições filantrópicas. (ANSA).