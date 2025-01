Além dos EUA: quais os países que já proibiram o TikTok — e por quê?

A plataforma TikTok planeja o encerramento de atividades nos Estados Unidos a partir do próximo domingo, 19. A medida tem origem em uma lei bipartidária sancionada por Joe Biden ainda em 2024, que exigia que a ByteDance (empresa chinesa dona do TikTok) vendesse as operações para uma companhia norte-americana. Caso as ações não sejam transferidas dentro do prazo, a rede social será proibida no país.

Uma onda de desconfiança em relação ao TikTok atingiu parte do mundo nos últimos anos. Acusações de espionagem, coleta de dados e risco de vício para a juventude rodeiam o aplicativo – que também ainda enfrenta estigma pela origem chinesa. Com isso, alguns países adotaram medidas contra a plataforma, seja por restrição temporária ou bloqueio total. Confira quais:

Países que baniram o TikTok completamente

Índia

Em 2020, a Índia proibiu o TikTok e diversos outros aplicativos chineses em seu território (como o app de mensagens WeChat) por questões de privacidade e segurança.

A decisão foi tomada após um conflito entre tropas indianas e chinesas no Himalaia, com uma baixa de 20 soldados indianos.

Quirguistão

O país da Ásia central bloqueou o uso do TikTok em 2024 a pedido dos serviços de segurança. A justificativa para a medida foi a “proteção da saúde das crianças”.

Órgãos do governo informaram que a plataforma de vídeos curtos não respeitou um artigo da legislação sobre “medidas destinadas a prevenir danos à saúde das crianças e ao seu desenvolvimento físico, intelectual, mental, espiritual e moral”.

Por razões semelhantes, o Uzbequistão também decidiu pelo banimento do app dentro das suas limitações.

Nepal

O Nepal também proibiu o aplicativo por completo em 2023, alegando que o TikTok ameaçava a ordem social do país.

Segundo o primeiro-ministro nepalês, a determinação foi feita em consenso com todos os partidos políticos e visa mitigar a desarmonia, caos e desordem dentro da sociedade.

Irã

O regime totalitário de Teerã, capital do Irã, proibiu praticamente todas grandes plataformas sociais no território – YouTube, X, Instagram, WhatsApp, Facebook e Telegram.

O veto passou a englobar também o TikTok, sob acusação de suposto bloqueio de endereços de protocolo da internet (IP) no país.

Afeganistão

Em 2022, a liderança do movimento fundamentalista Talibã baniu o TikTok e o jogo PUBG do país. A alegação foi de que o bloqueio aconteceu a fim de proteger os jovens de “serem enganados”.

Países que baniram o TikTok temporariamente

O Paquistão já bloqueou o TikTok algumas vezes, todas de forma temporária. O país alegava que o conteúdo veiculado pelo aplicativo era “imoral’, “indecente” e podia trazer malefícios para a juventude. Em todas as ocasiões, as atividades da rede social voltaram a operar normalmente.

Na mesma linha, Azerbaijão e Senegal já bloquearam a plataforma após conflitos políticos em seus territórios. Os governos acusaram a distribuição de mensagens “odiosas e subversivas”, que ameaçavam a estabilidade da nação.

Atualmente, o TikTok está banido do território da Albânia. A deliberação começou no início de 2025 e tem duração de ao menos um ano. A motivação da medida foi a morte de um adolescente de 14 anos – que havia entrado em uma briga por causa de mensagens trocadas dentro da plataforma chinesa.

Países onde o TikTok é proibido para funcionários do governo

Diversos locais do Ocidente empregaram limites ao uso do aplicativo chinês, especialmente entre funcionários do governo. A desconfiança é, em maior parte, com os possíveis riscos cibernéticos derivados da coleta de dados.

Em 24 de março de 2023, a França proibiu o download de vários aplicativos de entretenimento — como Tiktok e Netflix — nos celulares de trabalho de todos os funcionários públicos do país. A decisão não abrange os telefones pessoais dos servidores e foi justificada como uma medida de segurança.

Vale lembrar que, em 2024, a França bloqueou o uso do TikTok na Nova Caledônia — ilha no Oceano Pacífico que pertence aos franceses. A providência foi tomada após uma reforma eleitoral contra os cidadãos da ilha ser votada na França e causar diversos protestos. O país europeu, então, baniu a rede social de vídeos curtos da colônia sem dar grandes explicações, apenas alegando que o aplicativo já havia sido usado para amplificar e organizar protestos.

Reino Unido, Bélgica, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Noruega, Dinamarca e Taiwan também estão entre os países que baniram o uso do TikTok nos dispositivos governamentais.

Além deles, os três principais órgãos da União Europeia (Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho da UE) impuseram a restrição em celulares profissionais por preocupações com a segurança cibernética.

O Canadá já possuía limite de acesso ao TikTok nos aparelhos de servidores públicos, mas enfatizou o posicionamento ao fechar os escritórios da empresa chinesa no país.

A Austrália segue o mesmo caminho, mas busca avançar mais ainda nas medidas de proibição. No final de 2024, o país discutia a possibilidade de bloquear redes sociais para menores de 16 anos. De acordo com os legisladores australianos, as crianças podem ter a infância danificada pelo uso irrestrito de aplicativos como X (antigo Twitter), TikTok e Instagram.

TikTok não é usado na China

Um fato curioso sobre o TikTok é que o aplicativo não é acessível na China. Mais especificamente, ele nunca esteve disponível no país.

Isso porque, na China, existe outra rede social conhecida como Douyi – criada pela mesma empresa fundadora do TikTok (ByteDance). Douyi funciona de forma muito semelhante à famosa plataforma de vídeos, com o diferencial de ter sido lançada anteriormente.

Dessa forma, Douyi já possui uma significativa popularidade entre os cidadãos chineses e substitui a presença do TikTok no país – apesar de possuir regras consideravelmente diferentes.