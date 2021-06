‘Além do que imaginei’, celebra Perlla ao colocar silicone nos seios pela quinta vez

Perlla resolveu dividir com os seus seguidores e fãs na rede soical tudo sobre a quinta vez que coloca silicone nos seios. Nesta terça-feira (15), por meio dos Stories do Instagram, a cantora disse que substituiu 300 ml de silicone por 335 ml. “Troquei a minha prótese. Estava um lado maior do que o outro. Pois tinha encapsulado. Estou bem linda. Dor zero. A minha esquerda estava encapsulada. O organismo que havia rejeitado. Antes era dor e febre”, começou ela.

“Super de boa. Já é a quinta vez que faço a mama. Uma antes da Pérola (filha mais velha), outra depois de ter a Pérola, terceira depois de ter a Pietra (filha caçula), quarta antes da ‘A Fazenda’ (2018) e a quinta agora”, continuou.

A funkeira finalizou contando que foi sedada cantando um louvor: “Fui sedada cantando louvor. Dormi e acordei louvando. Foi super tranquila, mega rápida. Ficou além do que eu imaginei.”

