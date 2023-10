Além de vilão infantil com Luccas Neto, Pedro Casarin comenta papel de herói nacional nas telonas

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 28/10/2023 - 2:45 Para compartilhar:

Ator de produções Globais como “Arcanjo Renegado”, “Fina Estampa” e “Amor de Mãe”, Pedro Casarin agora expande o currículo com produções cinematográficas. O ator está na expectativa para o lançamento de “Uma Aventura no Zoológico”, novo filme de Luccas Neto, e “O Sequestro do Voo 375“, longa sobre o único sequestro de avião ocorrido no Brasil.

No filme infantil, o ator vive Player 1, principal vilão da trama que estreia em 25 de novembro, na Netflix. “Eu amo fazer vilões, gosto muito dessa ideia de fazer algo totalmente diferente de mim. Mas também tive que tomar cuidado para não cair em algo estereotipado ou caricato”, detalhou, à ISTOÉ Gente.

Já no longa “O Sequestro do Voo 375”, Pedro interpreta um atirador de elite que tem papel fundamental no enredo.

“Fiquei impressionado com a frieza e o treinamento intenso que os atiradores de elite precisam ter. Trabalhamos com armas cenográficas, mas todo o processo foi muito realista”, contou.

O filme, que estreia em 7 de dezembro, já foi premiado como Melhor Roteiro do Los Angeles Brazilian Film Festival, maior festival de cinema brasileiro nos Estados Unidos.

