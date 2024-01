Além de venda de cervejas, ex-Malhação Daniel Erthal também produz conteúdo adulto

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/01/2024 - 0:10 Para compartilhar:

Empreendedor! Nesta quarta-feira, 3, Daniel Erthal chamou a atenção de internautas com a notícia de que, após ter sido um galã de sucesso nas novelas dos anos 2000, se tornou vendedor de cervejas nas ruas do Rio de Janeiro. No entanto, essa não é a única fonte de renda do ator: ele também tem um perfil no OnlyFans, onde comercializa conteúdos íntimos.

+ Quem é Daniel Erthal, ex-galã de ‘Malhação’ que vende cerveja nas ruas do Rio de Janeiro

Na rede social adulta, o acesso ao perfil do galã sai a US$ 20 por mês — quase R$ 100, segundo a cotação atual — com a descontos para quem assina por três, seis e 12 meses. A postagem mais recente foi feita pouco antes do Ano Novo, no dia 29 de dezembro.

Recentemente, Daniel comemorou o sucesso de seu empreendimento de cervejas, Ilha da Sede. “Muito amor pelo que está acontecendo. É só o começo. Vendemos muita cerveja. Fiquei feliz […] É sobre empreender. Botar a cara. Aqui não tem vítima, tem herói”, falou, aos seguidores.

Além de “Malhação”, em 2005, Daniel Erthal atuou em novelas como “Belíssima”, “Eterna Magia”, “Bela, A Feia”, “Rebelde”, ‘Milagres de Jesus”, “A Terra Prometida”, “Rock Story” e “Jezabel”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias