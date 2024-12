Além de Tatá Werneck e Rafa Vitti: confira lista de famosas que namoram homens mais novos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/12/2024 - 19:00 Para compartilhar:

O último episódio da 8º temporada de “Lady Night” foi marcado pela presença do convidado Rafa Vitti, 29, marido da Tatá Werneck, 41. A conversa entre os dois gerou diversos memes na internet ao comparar a experiência entre os dois e foi um dos assuntos mais comentados dos últimos dias.

Conhecida pelo humor, a apresentadora foi bastante surpreendida pelo marido, que não ficou para trás no quesito de piadas com duplo sentido, que conseguiu deixar até Tatá tímida. Para os seguidores ficou bastante claro: mesmo com a diferença de idade, o casal se entende como ninguém.

Juntos há oito anos, eles são pais de Clara Maria, de 5, e Tatá já era bem sucedida quando se envolveu com o marido, 12 anos mais novo. Mesmo assim, o casal é bastante popular nas redes sociais e encanta os seguidores pela ligação entre si.

Além de Tatá, confira outras famosas que namoram homens mais novos

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

Após o fim do casamento com o jogador Tom Brady em 2022, a modelo demorou um pouco para engatar um novo romance, mas em abril deste ano, Gisele abriu o jogo e disse estar namorando com o professor de jiu-jítsu, Joaquim Valente. Com 44 anos, ela é 7 anos mais velha que o lutador, e já está esperando o primeiro filho do casal.

Marina Sena e Juliano Floss

Dona do hit “Por Supesto”, a cantora de 27 anos chamou a atenção dos internautas ao assumir namoro com o tiktoker Juliano Floss, de 20. Com 7 anos de diferença, o casal precisa lidar com diversos comentários maldosos, que insultam Marina por ser “velha demais” para o influenciador, que inclusive já rebateu as críticas e defendeu a amada: “Se fosse um cara 12 anos mais velho, aí vocês não iam estar falando, né? Machista”, disse em um vídeo com Bomtalvão publicado no Instagram.

Bruna Marquezine e João Guilherme

O casal inusitado assumiu namoro em 5 de agosto, durante o aniversário de 29 anos da atriz, mas desde o inicio do ano boatos sobre o até então suposto relacionamento rondavam as redes sociais.

Durante o desfile da Misci em abril deste ano, João Guilherme, 22, rendeu muitos memes após afirmar que estava apaixonado e só queria ver a amada bem vestida, “Tô apaixonado tem um tempo, só quero ver meu xuxu bem vestidinha. Então eu comprei uma baby tee ‘Maison Margiela’, linda, e eu vi ela provando ali, ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é”. Essa fala foi bastante repercutida, já que dias antes fotos dos dois abraçados, com Marquezine vestindo uma camiseta bem justa, no estilo que o rapaz comentou. Felizmente para os fãs, agora o relacionamento está bem oficial!

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato, 43, e Nicolas Prattes, 27, assumiram o relacionamento durante o Carnaval, em 28 de fevereiro. Não muito tempo depois, os astros revelaram que estavam noivos durante uma participação do ator no Domingão com Huck, em setembro. Infelizmente, o início deste mês foi marcado pela perda do bebe que a apresentadora gestava, seria o primeiro filho do casal e já era muito esperado pelas famílias de ambos os famosos.

Juliette e Kaique Cerveny

A ex-BBB oficializou o namoro com o atleta de crossfit em setembro de 2023. Inicialmente os dois mantiveram a relação em segredo, mas ela revelou que os dois já se conheciam antes dela entrar no reality show da Globo, em 2021. “Foram oito meses de relacionamento, até a gente entender que estava maduro o suficiente para conseguir e suportar o que é uma exposição midiática”, explica ela.

Ao todo, o casal tem 8 anos de diferença: Juliette tem 34 anos de idade, e o namorado, 26.