Além de Ron Ely, relembre outros atores que interpretaram Tarzan

Ron Ely interpretou Tarzan na série criada nos anos 1960. Ele faleceu, aos 86 anos, em 29 de setembro, mas sua morte só foi confirmada nesta quarta-feira, 23, pela sua filha, Kristen. “O meu pai era alguém a quem as pessoas chamavam de herói”, escreveu ela em uma homenagem no Instagram.

Uma das mais famosas histórias infantis, Tarzan já teva mais de 15 adaptações na TV e no cinema. Confira cinco atores que ficaram conhecidos ao longo do tempo pela interpretação do rei das selvas.

Johnny Weissmuller

Cinco vezes campeão olímpico pelos Estados Unidos, Johnny Weissmuller abandonou as piscinas para interpretar Tarzan pela primeira vez em 1932. Ele foi responsável por 12 filmes e por eternizar o famoso “grito” do herói, que foi reproduzido da animação da Disney em 1999.

Gordon Scott

O ator foi descoberto pelo produtor Sol Lesser enquanto atuava como salva-vidas no hotel Sahara, em Las Vegas. Após superar outros 200 candidatos para o rei das selvas, estreou como o personagem em 1957, e mais tarde, em mais cinco filmes da franquia.

Mike Henry

O ex-jogador de futebol americano, linebacker do dos Steelers e dos Rams da NFL, interpretou Tarzan na década de 1960. Mesmo após acabar de dar vida ao famoso personagem, continuou atuando em filmes como “Agarra-me se Puderes“, “Rio Lobo” e “Golpe Baixo“.

Tony Goldwyn

Menção honrosa, o famoso ator deu voz ao personagem na animação da Disney, “Tarzan“. O longa ganhou um Oscar por “Melhor Canção Original” com a música “You’ll Be in My Heart“.

Alexander Skarsgard

O último rei das selvas a ir para o cinema, “A Lenda de Tarzan” com Margot Robbie, foi o sueco Alexander. O ator confidenciou que seu pai, Stellan Skarsgard, famoso por atuar em “Mamma Mia!“, e pela franquia “Piratas do Caribe“, é um grande fã do personagem e que ficou “mais animado” do que ele.

