Além de Neymar, veja jogadores de futebol que se envolveram com travestis e transexuais

Ao dar uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a influenciadora transexual Sophia Barclay revelou que já ficou com Neymar. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse ela.

“Pediu pra mim e para as mulheres que estavam presentes, mas eu conversei com ele e consegui reverter para eu não assinar o tal contrato de sigilo”, contextualizou.

Vale ressaltar que, até o fechamento desta matéria, Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Neymar não foi o único

A IstoÉ Gente lista abaixo jogadores de futebol, que assim como o craque do PSG, já foram envolvidos com travestis e transexuais. Confira!

Adriano Imperador

Considerada a travesti mais bonita do Brasil, Patrícia Araújo ficou conhecida por participar das festas que o jogador Adriano dava em sua mansão, no Rio de Janeiro, lotada de mulheres e jogadores de futebol.

Dinei

Na Fazenda 4, o ex-jogador Dinei contou aos outros participantes que já confundiu uma travesti com uma mulher, depois de paquerá-la.

Ronaldo Fenômeno

Em 2008, Ronaldo se viu envolvido com duas travestis. Depois de brigar com sua então namorada, Bia Antony, o eterno craque da Seleção Brasileira contratou “duas garotas de programa” para passar a noite. Ao chegar ao motel, se deu conta de que elas não eram garotas. Andréia Albertini, que faleceu um ano depois devido a complicações de HIV, e Carla Tamini foram parar na delegacia. A primeira contou na época que o jogador não tinha percebido que elas eram travestis, mas que o ex-jogador fez sim sexo com sua amiga, o que foi desmentido por ele

Romário

Romário foi flagrado de mãos dadas com Thalita Zampirolli. A polêmica envolvendo o ex-craque é que a modelo é transexual, ou seja, além das cirurgias para ganhar características femininas, também removeu o órgão sexual masculino. Além dos transexuais, o termo transgênero engloba as travestis, que se submeteram a intervenções cirúrgicas para adquirir formas de mulheres, mas continuam homens.

Vampeta

O jogador da seleção e ex-Corinthians Vampeta foi o único dos jogadores que teve seu nome exposto na mídia por relacionamentos com travestis e que de fato admitiu ter mantido relação.

Em uma entrevista, o ex-atleta relatou que já participou de farras de todos os tipos em seus tempos de jogador. “Eu sempre curti bem a vida. Era travesti e mulher a rodo”, afirmou o atleta.





