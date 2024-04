Além de Neto: relembre famosos que tiveram problema com a saúde mental

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/04/2024 - 17:49 Para compartilhar:

O programa “Melhor da Noite”, da Band, apresentado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, exibiu na noite de sexta-feira, 12, uma entrevista com o ex-jogador de futebol José Ferreira Neto, conhecido como Craque Neto, que trouxe à tona questões profundas sobre sua saúde mental.

Na atração, o ex-jogador do Corinthians, ele abriu-se sobre sua batalha de 12 anos contra a depressão, compartilhando detalhes sobre sua jornada e a importância do apoio familiar.

“Tenho depressão faz 12 anos, uma depressão muito forte assim. Eu também não sei porque que tenho, mas Deus foi tão maravilhoso, tão generoso comigo que me deu 4 filhos lindos, tão amorosos, tão dedicados. Ele me deu uma mãe muito especial, que sofreu tanto, e um pai que deixou de comer, de viver, para que eu pudesse jogar futebol”, disse Neto, bastante emocionado.

O apresentador de “Os Donos da Bola” ainda mostrou sua gratidão à esposa pelo apoio recebido nos momentos mais difíceis de sua jornada: “Tenho uma amiga tão incrível que é a minha mulher. Conheci ela aqui na Band. Ela faz tão bem para os meus filhos, é uma mãe tão especial, tão maravilhosa. Deus é muito incrível”, finalizou.

Neto não é o único. A IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que também tiveram problema com a saúde mental. Confira!

Anitta

A cantora chegou a ser diagnosticada com estafa. Por recomendação médica, Anitta precisou dar uma pausa na agenda. Em 2018, durante documentário da Netflix, ela já havia revelado que sofreu com depressão.

Juju Salimeni

Por meio do seu perfil do Instagram, Salimeni revelou como venceu a depressão. A modelo, de 35 anos de idade, que já falou de sua luta contra a ansiedade e crises de pânico, disse que, além de buscar ajuda profissional, teve que tomar algumas atitudes em sua vida pessoal. “Fiz tratamento com psiquiatra, tratamento espiritual, me afastei de quem contribuiu com a minha depressão e saí do ambiente que me adoeceu. Você não pode se curar se não sair do lugar que te deixou doente”, explicou Juju.

Justin Bieber

A vinda de Justin Bieber para cantar no Rock in Rio foi marcada por incertezas e tensão. Isso porque, mesmo tendo shows anunciados, o cantor canadense enfrenta problemas de saúde mental e a sua apresentação no Brasil não eram dadas como certas.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde mental é “um estado de bem-estar em que o indivíduo percebe suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz dar uma contribuição para sua comunidade”.

Lucas Lucco

“Tive uma síndrome de Burnout e isso levou a uma depressão com síndrome do pânico. Gravar novela é uma coisa que eu faria 300 mil vezes, continuaria fazendo. Mas os shows aos fins de semana pesam muito, então comecei a sentir essas coisas (Burnout e síndrome do pânico)”, disse o cantor.

Luísa Sonza

“Vou parar de dizer que está tudo bem, que passei por tudo isso e estou ótima. Passei um mês longe, viajei e renovei? Não, as sequelas eu não sei até quando. Tenho a sorte de ter muita gente perto de mim. Quando me encontraram no chão, em posição fetal, eu já estava na minha última… Graças a Deus eu tenho uma equipe que me ajuda e me levou ao psiquiatra, me deu remédio, suporte, tudo que precisava”, disse a cantora no programa “Encontro”, da Globo.

Luma Costa

“Eu já falei que tenho transtorno de ansiedade generalizada. E, sim, é um pouco mais difícil para mim. Tem dias em que fico mais angustiada do que o normal, não consigo produzir, nem dormir direito. Todo mundo está ansioso, mas quem tem alguns desses distúrbios [mentais] está pior. E, aí, tem dias em que a gente não está legal para aparecer, não quer falar com ninguém, não quer fazer nada. O importante é entender, enxergar e procurar ajuda”, explicou a atriz.

Marina Ruy Barbosa

“Todo mundo está tentando ser forte, cada um da sua maneira, mas espero que depois que tudo isso passar a gente aprenda com o que está acontecendo, que todo mundo se torne pessoas melhores, que a gente tenha mais empatia, ajude mais das pessoas, que a gente cuide mais do planeja que a gente vive, fazer mais coisas no dia a dia e que possa mudar outras pessoas”, refletiu a ruiva sobre saúde mental.

Paula Fernandes

“Depressão é coisa séria e deve ser tratada da mesma maneira, mas falar abertamente sobre suas dificuldades, além de aliviar, mostrará o quanto normal você é diante de tantas pessoas que estão passando pelo mesmo problema neste momento”, contou a cantora sertaneja em entrevista ao site Gshow.

Rafa Kalimann

“Em momentos como o que estou passando agora é que confirmo o quanto é necessário colocarmos para fora nossas dores, termos com quem falar, não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário, ter por perto quem te acalma e pessoas que te amam. Esse final de semana, mais de um ano depois a minha síndrome do pânico me deu um doloroso oi, sem causa, sem motivo, ela veio silenciosa como é e causou dor. Hoje tenho mais maturidade e entendimento do que no passado para encarar e fé que ela já está passando”, disse a ex-BBB.

Rodriguinho

No programa “É de Casa”, da TV Globo, o cantor Rodriguinho confessou que sofreu com a depressão após o fim do casamento com Nanah Damasceno.

“Me separei uns dois meses antes [do início da pandemia], perto do fim do ano. Quando chegou a pandemia, entendi que estava sozinho. Estava dentro de casa, meus filhos e minha mulher não estavam. Tive depressão. Agora, há quatro, cinco meses atrás. Um quadro bem forte. Foi uma barra passar por isso. Nessa pandemia você teve que aprender a se olhar. Deus está mostrando que somos todos iguais”, revelou Rodriguinho.

Whindersson Nunes

O humorista Whindersson Nunes lançou o livro Vivendo como um Guerreiro, em que ele conta histórias de sua vida, como o relacionamento com a ex-noiva Maria Lina e o antigo casamento com Luísa Sonza. No último capítulo da biografia, Fim de conversa, o youtuber confessou que já enfrentou problemas com drogas e se afundou após o término com Luísa. Alerta! Esta matéria aborda assuntos como depressão e suicídio. Se você se precisa de ajuda, procure um médico, psicólogo, amigo, familiar ou o CVV – Centro de Valorização da Vida (ligue 188).