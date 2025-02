Além de ministros do STF, magistrados também são professores; veja onde lecionam

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu uma aula magna na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) nesta segunda-feira, 24. O magistrado é docente da instituição em cursos de graduação e pós-graduação e ocupa o cargo de professor titular desde 2024 ao ser aprovado em um concurso. Além do juiz, outros membros da Suprema Corte também lecionam no ensino superior.

+ Moraes diz que big techs tentam fazer ‘doutrinação em massa’ e ‘lavagem cerebral’

+ Associação pede que STF mande governo incluir alunos EAD em bolsa para licenciaturas

Moraes dá aulas de Direitos Humanos e Direito do Estado nos cursos de pós-graduação da USP, mas não é o único que trabalha no ensino superior.

Luís Roberto Barroso é professor de Direito Constitucional na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), onde também leciona Luiz Fux, que ministra o curso de Processo Civil da Faculdade de Direito.

Barroso também leciona ao lado de um colega do STF na pós-graduação da UniCeub (Centro Universitário de Brasília), onde Edson Fachin também é professor.

Já André Mendonça, é professor da Faculdade de Direito do Instituto Presbiteriano Mackenzie, em Brasília (DF), e do programa de mestrado e doutorado da Instituição Toledo de Ensino, em Bauru (SP). O ministro do STF também integra o corpo docente do programa de doutorado da Universidade de Salamanca, na Espanha.

Estudantes de Direito do 9° período da PUC-Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais) recebem aulas da ministra Carmén Lúcia. A magistrada exerce funções na instituição de ensino há 29 anos.

O juiz Gilmar Mendes também é professor e leciona nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito do IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), de Brasília, onde trabalha desde 1998, sendo um dos fundadores da instituição.