Nos últimos dias, Maya Massafera vem movimentando as redes sociais com a revelação de seu novo visual. A influenciadora, que se assumiu mulher trans, passou por intervenções estéticas para redesignação sexual e feminização facial. Ela também alterou sua documentação com o novo nome.

Anteriormente conhecida como Matheus Mazzafera, a repórter reacendeu o debate sobre transexualidade. No entanto, ela não é a única famosa a passar pelo processo de transição de gênero: no Brasil e no mundo, diversos artistas e celebridades já se assumiram trans. Relembre:

Além de Maya Massafera, relembre celebridades que passaram pela transição de gênero

Érika Hilton

Primeira transexual a liderar uma bancada no Congresso Nacional, a deputada federal do PSOL faz sucesso nas redes sociais e já foi eleita, pela revista “Time”, como uma das 100 mulheres mais inspiradoras do mundo.

Elliot Page

O ator já fazia sucesso em Hollywood desde a adolescência, antes de passar pela transição. Em 2020, durante a pandemia, ele assumiu a transexualidade e passou pela transição.

Recentemente, Elliot abriu o coração sobre sua transição de gênero e refletiu sobre como só conseguiu viver uma vida plena após assumir sua verdade. “Definitivamente me sinto de uma forma que achei que nunca conseguiria me sentir”, declarou ele.

Linn da Quebrada

Atriz, cantora e compositora, Linn também participou do “BBB22“. Recentemente, ela fez um desabafo sobre saúde mental em suas redes sociais, anunciando que daria uma pausa nas atividades profissionais para tratar depressão.

Thammy Miranda

Filho da cantora Gretchen, Thammy é mais um dos representantes da comunidade trans na política. Casado com a influenciadora Andressa Miranda, o vereador do PSD atua em São Paulo e é pai de Bento, de 4 anos.

Laverne Cox

Sucesso na série “Orange is the New Black”, Laverne Cox também é produtora de televisão e atuou em diversos sucessos da telinha norte-americana. Ela já foi indicada ao Emmy Awards e estampou a capa da revista “Time”.