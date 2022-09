Além de Marcelo, relembre outras apresentações de jogadores que entraram para história

Vinicius Moreira 06/09/2022 - 16:03 Compartilhe

Mais de 20 mil pessoas estiveram no estádio Georgios Karaiskakis para recepcionar Marcelo, o mais novo contratado do Olympiacos, da Grécia. Aos 34 anos, o lateral-esquerdo brasileiro chegou ao clube com status de ídolo e ficou eufórico durante sua apresentação no gramado com a energia da torcida.







O brasileiro ídolo do Real Madrid não foi o único a receber o carinho da torcida. Outras apresentações também ficaram marcadas na história do futebol.

Confira a lista:

2018 – Guerrero

O atacante peruano chegou ao Internacional com grande expectativa por parte da torcida colorada. Tanto que, mais de seis mil torcedores foram ao Beira-Rio para ter o primeiro contato com o jogador contratado.

2015 – Tévez

O argentino decidiu deixar alguns anos a mais no futebol europeu para voltar ao time de coração. Com cerca de 60 mil pessoas, o atacante foi apresentado em uma La Bombonera lotada apenas para recebê-lo.

2014 – Kaká

Na presença o de ídolos como Luis Fabiano e Rogério Ceni, Kaká foi recebido por mais de 20 mil torcedores no Morumbi na sua volta ao clube pelo qual foi revelado e vendido ao Milan em 2003.

2012 – Seedorf

Os torcedores que foram ao Engenhão para acompanhar Botafogo e Bahia, pelo Brasileirão, em julho de 2012 também tiveram o primeiro encontro com o holandês Seedorf. Mais de 20 mil botafoguenses receberam o jogador

2011 – Luis Fabiano

De volta do exterior, o atacante chegou ao Morumbi para sua apresentação e contou com 45 mil torcedores para recepcioná-lo.

2011 – Ronaldinho Gaúcho

Com a presença de personalidades rubro-negras, Ronaldinho Gaúcho foi apresentado na Gávea com grande festa para mais de 20 pessoas, com direito a frase que ficou eternizada por ele: “Agora, eu sou mengão”.

2010 – Robinho

Robinho aterrissou no gramado da Vila Belmiro de helicóptero e saiu de mão dada com Pelé para saldar a torcida do Santos na sua volta para o alvinegro praiano. A apresentação ainda teve um show do cantor Chorão, da banda Charlie Brown Jr.

2009 – Cristiano Ronaldo

O craque português deixou o Manchester United para se tornar mais um galáctico do elenco do Real Madrid. Apenas para sua apresentação, CR7 reuniu cerca de 80 mil pessoas no Santiago Bernabéu.

2009 – Kaká

Vestindo a camisa 8, Kaká foi apresentado no Santiago Bernabéu perante mais de 50 mil pessoas. O meia brasileiro foi contratado a peso de ouro junto ao Milan.

2008 – Ronaldo

Poucos entenderam quando Ronaldo foi anunciado pelo Corinthians em 2008. O Fenômeno foi apresentado com público modesto no estádio do Parque São Jorge, mas com grande festa e entusiasmo da fiel torcida.

1995 – Romário

No ano do centenário do Flamengo, o clube apresentou ninguém menos que o melhor jogador do mundo na época. Isso mesmo, Romário foi recebido no Rio de Janeiro, com direito a desfile pelas ruas da cidade.

1995 – Taffarel

Goleiro do tetracampeonato mundial, Taffarel chegou ao Atlético-MG em 1995 com carreata em trio elétrico nas ruas de Belo Horizonte