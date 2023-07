Além de Manu Gavassi, outros famosos também perderam seguidores por causa de Bolsonaro; saiba quem

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/07/2023 - 12:36 Compartilhe

Se posicionar politicamente pode custar caro, inclusive, alguns seguidores. Manu Gavassi, que em julho do ano passado declarou voto no presidente Lula (PT), nas eleições presidenciais, revelou que perdeu 2M de seguidores em suas redes sociais por sem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

+Sexo escatológico: além de ator de Turma da Mônica, cantor famoso também é adepto da prática

+‘Arrependida’ de se casar com Lázaro Ramos, Taís Araujo já namorou famoso e foi noiva

“Eram 17, mas 2 milhões saíram por causa de política. E, olha, não fazem a menor falta”, disse a cantora ao participar de um painel na VidCon.

Voto em Lula

Em entrevista ao site Papel Pop em 2022, Gavassi declarou voto no petista: “Eu vou votar no Lula, obviamente. Acho que existem erros em todos os políticos e em todos os partidos. Acho que, quando você começa a falar sobre seus erros e assumi-los, já é um caminho. A gente tem que pensar em quem vê o mundo com um pouco mais de humanidade, e não para aqueles que só buscam conquistas próprias”, disse a ex-BBB.

Ela ainda disparou que Bolsonaro é o erro: “Só que daí, existe nosso presidente atual, que não é que existem erros. Ele é o erro. Então, para mim, isso é muito claro. A diferença é muito clara.” Outros famosos Manu Gavassi não é única. A IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que, assim como a cantora, também perderam seguidores nas rede sociais por causa de Bolsonaro. Confira! Fernanda Paes Leme Fernanda Paes Leme, que sempre fez questão de deixar claro sobre seu posicionamento político ser contra o ex-governo de Jair Bolsonaro, usou o Twitter para revelar ter perdido mais de 20 mil seguidores na rede social após criticar o ex-presidente. “Perdi mais de 20 mil seguidores no Instagram com um posicionamento fora Bolsonaro. Não lamento que se foram, só fico impressionada que ainda haviam 20 mil pessoas me seguindo que apoiam esse desgoverno. Inclusive se você também é fora Bolsonaro, me sigam para mais fora Bolsonaro”, disse a atriz na ocasião.

Lucas Penteado O ator e ex-BBB Lucas Penteado fez um post na rede social dizendo que perdeu cerca de 100 mil seguidores no Instagram após criticar o governo Bolsonaro sobre a má gestão diante da pandemia do novo coronavírus. “Mais de 500 mil mortos e isso tudo é culpa da irresponsabilidade de uma única pessoa. Não é questão de ideologia, é questão de VIDAS”, disse ele sobre Bolsonaro. Na sequência, Penteado lamentou a queda de seguidores em seu perfil: “Perdi mais de 100 mil seguidores no Instagram por reclamar do número de mortos no nosso país. Não entendi! A vida dessas pessoas não importa?”.

Marcelo Serrado Marcelo Serrado contou no Twitter que perdeu cerca de 15 mil usuários no Instagram após declarar ser contra Jair Bolsonaro: “Perdi semana passada quase 15 mil pessoas que me seguem porque disse que votei no professor e sou contra o ‘coiso’! Ufa, deu um alívio! Valeu! Agora o que me espanta é que essas 15 mil ainda acreditam, como explicar????”, escreveu o ator no microblog. Serrado disse em sua rede social que não apoia e nunca apoiou o político: “Não apoio e nunca apoiei esse governo! Fora Bolsonaro! Você tem todo direito de pensar ao contrário de mim e te respeito sempre por isso, pois como disseram uma vez: ‘Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizer”.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias