Além de João Carreiro, relembre sertanejos que morreram jovens

A música sertaneja sofreu uma perda irreparável nesta quarta-feira, 3: o cantor João Carreiro faleceu durante uma cirurgia para colocação de uma válvula no coração. Aos 41 anos, ele sofria com um Prolapso da Válvula Mitral, também conhecido como “sopro” cardíaco.

Dono de sucessos como “O bagulho é louco mano” e “Cigana”, João Carreiro foi mais uma vítima de uma maldição que parece assombrar cantores sertanejos: a morte precoce. Ele não é o primeiro cantor do gênero a falecer jovem e, agora, integra uma longa lista de sertanejos que nos deixaram cedo demais.

A seguir, relembre outros artistas sertanejos que morreram jovens:

Leandro

Irmão de Leonardo, o cantor Leandro faleceu no auge do sucesso da dupla, em 1998. Ele tinha 36 anos e foi vítima de um tumor de Askins, um tipo raro de câncer que o matou rapidamente.

Marília Mendonça

Uma das mais potentes vozes femininas no gênero, Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021. Ela se dirigia a Minas Gerais para um fim de semana de shows quando o avião em que estava com seus funcionários caiu em Caratinga, no interior do estado. Marília tinha 26 anos e deixou um filho, Leo, à época com apenas 2 anos.

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo faleceu em 2015, aos 29 anos. Dirigindo após um show em Goiás, o cantor se envolveu em um acidente e o veículo em que estava saiu da pista e capotou. Ele deixou dois filhos.

Gabriel Diniz

Dono do absoluto sucesso “Jenifer”, Gabriel Diniz foi vítima de um acidente de avião em maio de 2019. A aeronave em que o cantor estava caiu em Estância, Sergipe, ceifando a vida de todos os tripulantes. Ele tinha 28 anos.

Maurílio Ribeiro

Da dupla Luiza & Maurílio, Maurílio Ribeiro faleceu em dezembro de 2021. Diagnosticado com tromboembolismo, o cantor ficou internado e intubado e sofreu duas paradas cardíacas antes de morrer, aos 28 anos.

