Além de Iza, Bruna Biancardi, Beyoncé e outras famosas já perdoaram traições; relembre

Da Redação 01/09/2024 - 8:00

A cantora Iza voltou a movimentar as redes sociais na última semana após rumores de uma possível reconciliação com Yuri Lima. A volta do casal acontece após um breve período de separação motivada por uma traição.

No início de julho, a cantora compartilhou, nas redes sociais, que foi traída pelo jogador. Já durante o relacionamento, Yuri teve diversas trocas de mensagens de teor sexual com a criadora de conteúdo Kevelin Gomes. Pouco tempo depois, no entanto, boatos de uma possível reconciliação tomaram conta da web.

Ao “EXTRA”, fontes próximas a Yuri Lima informaram que Iza teria aceitado voltar, aos poucos, após muita insistência do ex-namorado. Vale lembrar que a cantora está na reta final de sua primeira gravidez, à espera de Nala.

Apesar da incredulidade de alguns fãs e internautas, essa não foi a primeira vez em que uma artista perdoou um parceiro por traição. A lista de famosas que passaram por situações parecidas inclui Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr., Beyoncé, esposa de Jay-Z, e outras. Acompanhe:

Relembre famosas que já perdoaram traições

Giovanna Ewbank

Em 2012, Giovanna Ewbank perdoou uma traição do marido, Bruno Gagliasso, que foi flagrado aos beijos com a modelo Carol Francischini. O casal passou por uma separação de dois meses, mas Bruno foi perdoado e os dois seguem juntos até hoje.

Beyoncé

A cantora também foi traída por seu atual marido, Jay-Z. Rumores indicam que o caso teria acontecido em 2014, antes de o rapper ter sido atacado em um elevador por Solange Knowles, irmã da diva pop. Apesar disso, Jay-Z tornou a traição explícita em seu álbum “4:44”, quando narrou o caso e como se sentiu ao tê-lo.

Victoria Beckham

O ex-jogador David Beckham traiu a esposa, Victoria, em 2005. O affair aconteceu com Rebecca Loos, que, à época, era sua assistente pessoal e confirmou a informação.

Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi reatou, recentemente, a relação com o namorado, Neymar Jr. O jogador teve um caso com Fernanda Campos, criadora de conteúdo adulto, às vésperas do Dia dos Namorados de 2023. Atualmente, Bruna e Neymar moram juntos na Arábia Saudita.

Maira Cardi

Apesar de já ter se separado de Arthur Aguiar, a empresária Maira Cardi perdoou, ao menos, 15 traições polêmicas do cantor. Os dois tiveram um relacionamento entre 2017 e 2022 e são pais de Sophia, de 6 anos.