Além de Gabigol e Bruno Henrique, Flamengo pode perder zagueiro por suspensão na reta final do Brasileiro Rubro-Negro terá mais cinco jogos para ir em busca do título brasileiro. E Rogério Ceni pode ter três desfalques caso o STJD puna trio do atual time titular

Rogério Ceni pode ter que preparar a equipe de olho nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro com três desfalques por conta de possíveis suspensões. Isso porque, além de reativar o processo contra Bruno Henrique e marcar o julgamento de Gabigol para esta sexta-feira (5), a procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Gustavo Henrique, nesta terça.

O zagueiro será julgado pela expulsão no clássico entre Flamengo e Botafogo, ocorrido no dia 5 de dezembro, pelo Brasileirão. Gustavo Henrique puxou a camisa de um jogador rival perto da área e levou cartão vermelho direto. A pena prevista para o defensor, denunciado no artigo 250, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que consiste em praticar ato desleal ou hostil durante a partida, pode ser de um a três jogos de suspensão.

Sem Rodrigo Caio (lesionado e ainda sem previsão de retornar), o Flamengo pode perder uma peça que tem sido titular na zaga nos três últimos jogos, ao lado de Willian Arão. Ao todo, Gustavo Henrique soma 36 jogos na temporada, sendo 32 entre os titulares.

Gustavo Henrique tem sido titular (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

+ Veja mais notícias do Flamengo

+ Ainda dá para o Fla? Confira e simule a tabela do Brasileirão

Restam cinco jogos para o Flamengo brigar pelo título. Atualmente, está na vice-liderança, com 61 pontos – a quatro do Internacional, o líder. E o próximo desafio será o clássico contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também