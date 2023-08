Além de Faustão, veja ricos e famosos que também precisaram do SUS

“De 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês para a cirurgia. Eu dei sorte nesta fila. Quero fazer um agradecimento ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve generosidade e proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado em dizer isso. Quero agradecer o Edson, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva… São pessoas das mais humildes. Me ajudaram. Eu sei que estão falando bobagens na internet. O importante é saber que estou aqui muito emocionado e com uma recuperação é fantástica”, completou Faustão.

Além de Faustão, a IstoÉ Gente lista alguns famosos que já precisaram do SUS. Confira!

Camila Pitanga

No começo da pandemia de Coronavírus, a atriz Camila Pitanga foi contaminada com malária e contou em seu Instagram que estava se tratando no Hospital das Clínicas, em São Paulo, ligado ao SUS. Na ocasião, ela postou uma homenagem aos profissionais de saúde e defendeu o SUS.

“É de suma importância valorizar a existência desse sistema de saúde que cuida de tanta gente, principalmente dos que não tem condições de pagar um plano de saúde. Estamos num país onde uma doença matou mais de 100 mil pessoas em poucos meses. Esse número poderia ser o triplo ou mais se não fosse o SUS. A catástrofe seria ainda maior. Muito obrigada e parabéns a todas e todos os profissionais de saúde desse país!!!”, escreveu Camila Pitanga na legenda do post.

Felipe Neto

Em abril do ano passado, Felipe Neto usou as redes sociais para reclamar do sistema público e privado de saúde na Europa. O youtuber estava em Paris e ficou doente. Ele suspeitava que estava contaminado com a Covid-19, já que uma das amigas dele que está com ele testou positivo, mas o exame do empresário deu negativo.

Na ocasião, Neto disse que está tentando um voo privado para voltar ao Brasil e conseguir se tratar. “A situação aqui na França é uma lástima. Os hospitais privados são ruins, os públicos você fica horas e horas para fazer uma consulta simples. Os remédios disponíveis são péssimos, até dipirona é proibida aqui”, reclamou ele.

“Estamos com a suspeita de que eu peguei influenza, não covid. Mas nesse país, com esse sistema de saúde, vai ser impossível descobrir. Eu e Bruno Correa continuamos dando negativo para covid. A Sam (Samanta Lima) continua dando positivo, mas agora está quase sem sintoma, só com tosse. A única forma de voltarmos ao Brasil é com voo privado, jamais deixaria a Sam aqui. Estou tentando um”, afirmou.

Diante das dificuldades que enfrentou para conseguir tratamento e diagnóstico correto, Felipe Neto aproveitou para exaltar o SUS no Brasil. “Já precisei de médico nos EUA e agora em Paris. E vi de perto a desgraça de precisar de atendimento em Londres. Valorizem o Brasil”, finalizou.