Além de Faustão, relembre famosos que já passaram por transplante de órgãos

Faustão, de 73 anos, que desde o último dia 5 de agosto está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com um quadro de insuficiência cardíaca, teve uma piora em seu estado de saúde. Na noite de domingo, 20, segundo um boletim médico, o quadro do apresentador se agravou e ele aguarda na fila do SUS por um transplante de coração.

“Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”, informa.

A nota, assinada pela equipe dos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares, finaliza esclarecendo que “Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso”.

Assim como Fausto Silva, a IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que já passaram por um transplante. Confira!

Claudia Rodrigues

Em 2016, Claudia Rodrigues passou por um transplante de células-tronco para estabilizar a evolução da esclerose múltipla, doença autoimune que afeta o cérebro e o sistema nervoso central. A coleta foi feita por meio de uma pequena cirurgia.

Drica Moraes

Drica Moraes foi submetida a um transplante de medula óssea em 2008, após ser diagnosticada com leucemia. A atriz da TV Globo contou que recebeu a ajuda de uma pessoa desconhecida.

Norton Nascimento

Em 2003, o ator Norton Nascimento passou por um transplante de coração. A gravidade do caso levou o artista a se tornar um dos seis casos prioritários para em São Paulo em uma lista de 60 pessoas. O órgão que Nascimento recebeu foi de um médico chamado Ricardo Veiga, que morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com o procedimento, Norton não resistiu a uma parada cardíaca provocada por infecção pulmonar em 2007.

Reynaldo Gianecchini

Após ser diagnosticado com câncer linfático, Reynaldo Gianecchini fez um autotransplante de células tronco retiradas da medula óssea. O procedimento, que foi realizado no ator em 2012, consistia em retirar células sadias da medula.

Selena Gomez

Em 2017, a cantora Selena Gomez passou por um transplante de rim, como parte do tratamento contra o lúpus, uma doença autoimune. Na época, ela compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece deitada na maca do hospital ao lado de sua amiga Francia Raisa, responsável por doar o órgão.

