Além de ex-jogador, Marcelinho Carioca tem formação acadêmica que você não sabia

O nome do ex-jogador Marcelinho Carioca, 51, ainda segue dando o que falar. Na segunda-feira, 18, ele foi sequestrado na região de Itaquaquecetuba, Grande São Paulo. As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas pelas autoridades policiais.

Caso de polícia

Dois suspeitos de participação no crime foram detidos pela Polícia Militar e levados ao 50º Distrito Policial, no Itaim Paulista, zona leste. Nenhum deles confessou participação no delito. A polícia investiga um pedido de R$ 30 mil feito à família do ex-atleta, que transferiu o dinheiro.

A suspeita é de que tenham emprestado as contas bancárias para receber o depósito inicial dos R$ 30 mil. Um terceiro suspeito também foi preso, informou a polícia. Segundo investigadores do caso, o jogador conheceu uma mulher durante um show e saiu com ela da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, onde ocorria o evento. Em nota, a prefeitura de Itaquaquecetuba negou que o sequestro tenha ocorrido na cidade, mas, sim, segundo a gestão municipal, na zona leste da capital. “Segundo informações das autoridades policiais, o veículo teria sido visto rodando, na madrugada, em Cidades Tiradentes, bairro da zona leste paulista.” A Divisão Antissequestro e policiais do Decap (Departamento de Polícia Judiciária da Capital) e do Demacro (Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo) estão investigando o crime.

Como foi os últimos momentos de Marcelinho Carioca antes de seu desaparecimento?

Antes de desaparecer, Marcelinho Carioca marcou presença na Tardezinha, de Thiaguinho, evento que foi realizado no último final de semana na Neo Química Arena, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Segundo uma fonte de IstoÉ Gente que também estava no local, ele estava bastante feliz, dançando, cantando e ao lado de grandes amigos, como o também ex-jogador Denilson e o comentarista esportivo Caio Ribeiro. Na ocasião, eles brincaram um com o outro e tiraram fotos.

Marcelinho ainda recebeu uma linda homenagem de Thiaguinho, que falou, por diversas vezes, o nome dele no palco rasgando elogios ao ex-jogador do Corinthians, que fez história do time.

Formação acadêmica

Durante coletiva de imprensa ao lado da polícia para falar sobre o seu desaparecimento, Marcelinho Carioca revelou que é jornalista. Ele fez Comunicação Social – Jornalismo na Faculdades Integradas Rio Branco, instituição privada localizada em São Paulo.

“Não é só porque eu joguei futebol que eu vou ter conhecimento para virar comentarista de uma hora pra outra. É preciso ter uma base de conhecimento. Vi em uma pesquisa que eu seria o primeiro ex-jogador do Brasil com o diploma de jornalista, pra mim é o gol aos 45 do segundo tempo, é o troféu que eu vou levantar, é a volta olímpica”, disse ele numa entrevista.

Política

Como político, candidatou-se seis vezes ao legislativo, nunca tendo sido eleito, tendo ocupado uma vaga na Câmara dos Deputados por um breve período em 2015.

Revelado no Flamengo, Marcelinho fez história no Corinthians

Marcelinho foi revelado pelo Flamengo e alçado ao time principal pelo técnico Telê Santana quando tinha apenas 16 anos. A estreia como profissional aconteceu em 1988, substituindo o ídolo Zico em um clássico com o Fluminense. Marcelinho fez parte de conquistas importantes no Flamengo, como a Copa do Brasil (1990), Carioca (1991) e Campeonato Brasileiro (1992).

O jogador foi negociado com o Corinthians em 1993, quando passou a ser chamado de Marcelinho Carioca. Apesar de ter ido contra a transferência, o jogador teve identificação imediata com a torcida e viveu o seu auge com a camisa alvinegra.

Marcado pela destreza na bola parada, especialmente nas cobranças de falta, ele empilhou títulos pelo time do Parque São Jorge: Paulistão (1995, 1997, 1999 e 2001), Campeonato Brasileiro (1998 e 1999), Copa do Brasil (2000) e Mundial de Clubes da Fifa (2000).

Marcelinho também acumulou passagens por Vasco, Santos e Valência antes de se aposentar. Após pendurar as chuteiras, ele se formou em Jornalismo e trabalhou como comentarista. Posteriormente, ingressou na carreira política e até janeiro ocupou o cargo de secretário municipal de esporte e lazer de Itaquaquecetuba. (Colaborou Rodrigo Sampaio)





Marcelinho Carioca construiu família grande e se tornou evangélico

Durante anos, Marcelinho foi casado com Ana Cristina, de quem acabou se separando no final dos anos 90. O ex-jogador de futebol é pai de três filhos: Lucas Surcin, Marcella Surcin e Matheus Surcin. Os meninos seguiram a carreira do pai e também são jogadores profissionais de futebol.

Em 1998, quando tinha 27 anos, Carioca montou a banda Divina Inspiração e gravou um CD com músicas gospel. Assim como ele, os integrantes eram evangélicos, incluindo Amaral, companheiro de clube no Vasco, que tocava pandeiro.

Já em 2015, 0 ex-atleta se tornou apresentador na RBI TV, canal ligado à Mix TV, cuja boa parte da programação é da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. O programa Virando o Jogo, que foi ao ar na Transamérica, ganhou uma versão para a televisão após um pedido do próprio Marcelinho ao pastor Agenor Duque.

Romance com famosa casada e balançou coração de atriz

A nossa reportagem relembra que Marcelinho Carioca já teve um affair com famosa casada e balançou coração de atriz da Globo.

Carla Perez

No passado, Marcelinho foi envolvido em boatos envolvendo Carla Perez, com quem teria vivido um romance. Recentemente, o amigo e também ex-jogador Vampeta se pronunciou sobre o assunto. “O Marcelinho era da igreja, mas é todo enrolado. Eu sei que ele ia casar outro dia aí… Eu ia ser o padrinho, mas ele desmanchou o casamento. Em relação a Carla Perez, ela é muito bem casada com o meu amigo Xanddy e tem uma família maravilhosa. Lá no passado, eu não sei. Essa pergunta eu vou fazer para o Marcelinho, depois eu te respondo”, disse em um podcast.

Taís Araujo

Em agosto de 2021, a atriz Taís Araujo, que é uma das juradas do programa “The Masked Singer Brasil”, da TV Globo, revelou que Marcelinho Carioca, que foi um dos participantes da atração, já foi seu crusch na adolescência.

“Tinha uma foto dele espetacular colada na parede do meu quarto. Estou muito passada. Você sabe que o Marcelinho era o meu crush de adolescência? Vou ter que contar isso. Tinha uma foto dele espetacular, que era uma foto da revista em preto e branco, ele dando um chute na chuva, colada bem na parede do meu quarto”, relembrou Taís, que é casada com o ator Lázaro Ramos.

“Quando a gente ia imaginar que o cara ia chegar aqui, ia se dispor, se expor dessa maneira e sair completamente emocionado e nos emocionando? Quando a gente vai imaginar que um cara que não sei quantas mil pessoas já gritaram o nome, pelo simples fato de estar aqui nos fazendo rir e divertindo e emocionar um cara desse?”, completou a famosa.

