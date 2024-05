Além de enxoval, mãe do suposto terceiro filho de Neymar contrata fotógrafa de famosos pro parto

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 21/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

No começo de março, a nossa reportagem informou com exclusividade que a modelo Amanda Kimberlly, apontada como a mãe do terceiro filho de Neymar, começou a montar o enxoval do bebê. Ela contratou Juliana Butler, especialista em enxoval de bebê. A profissional já assessorou diversas famosas e atende em São Paulo e fora do Brasil.

Agora, Amanda Kimberlly resolveu contratar Hanna Rocha, fotógrafa especializada em partos, para registrar o nascimento de sua primeira filha que deve nascer no final de junho, segundo fontes de IstoÉ Gente.

Hanna já fotografou a chegada dos filhos de diversas personalidades como: Fernanda Paes Leme, Isabella Scherer, Kaká, Thiago Oliveira, Renata Kuerten, entre outros.

Em janeiro deste ano, circulou a notícia que o jogador teria engravidado uma modelo. De acordo com o portal Leo Dias, os familiares do menino Ney, que já é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas, e Mavie, de 7 meses, com a influenciadora Bruna Biancardi, confirmaram os rumores da nova paternidade.

Desde que saiu na mídia que terá mais um herdeiro, Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Ele não nega, mas também não assume a possível paternidade.

Quem é a mãe do terceiro filho de Neymar?

A mãe do terceiro filho de Neymar se chama Amanda Kimberlly, mas é conhecida como Kim. Ela é modelo, mora em São Paulo e mais de 400 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Kimberlly já namorou o cantor Koba da banda Restart, além de já ter participado do reality show, “Are You The One?”, da MTV em 2017.

DNA

Neymar será mais uma vez pai de uma menina. O atacante realizará o teste de DNA para comprovar a paternidade assim que o bebê nascer.

Nome da criança

Amanda Kimberlly já escolheu o nome da filha. Nos Stories do Instagram, uma amiga da modelo publicou uma foto com a mão na barriga da mamãe e escreveu: “Te amo tanto, Helena. Você é muito amada”.

No Dia das Mulheres, 8 de março, a suposta mãe da terceiro filho de Neymar mostrou a barriga pela primeira vez e confirmou o sexo do bebê. Em um vídeo alisando, Amanda contou que espera a chegada de uma menina. “My girl”, escreveu em inglês na legenda das imagens, que significa “minha menina” em português.

Já em outra publicação, ela mostrou um anel de ouro, com dois pingentes, sendo um de coração e outro de uma bonequinha.

Apoio da tia Rafaella Santos

Amanda Kimberlly teria se aproximando bastante de Rafaella Santos, irmã de Neymar – que pode vir a ser titia mais uma vez.

Outro detalhe é que a modelo e Rafaella passaram a se seguir no Instagram. Amanda, inclusive, tem comentado nas fotos da ‘cunhada’.

No Dia das Mães, a irmã do menino Ney deu um presente para Amanda Kimberlly: uma placa com o nome da criança em destaque e uma frase. Na ocasião, a modelo agradeceu nas redes sociais: “Rafaella, obrigada por tudo.”

Neymar e Bruna Biancardi

Mesmo após anunciarem que não são mais um casal, Neymar e Bruna Biancardi não se desgrudam. No último final de semana, a influenciadora apareceu ao lado do jogador numa luta de boxe na Arábia Saudita, com isso, gerando boatos de uma recaída.

Recentemente, o casal também viajou junto com alguns amigos. Bruna e a filha, Mavie, seguem na casa de Neymar, na Arábia Saudita.