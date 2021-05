Além de desrespeitam isolamento, infectados com coronavírus ofendem equipes de saúde em MS

Em meio à pandemia, em que 449 mil pessoas já morreram por coronavírus, agentes de saúde da prefeitura de Coxim, cidade localizada a 255 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, precisaram notificar pessoas infectadas pela doença e que desrespeitavam o isolamento social no município no último sábado (22). Mas, ao realizar o trabalho, os funcionários foram hostilizados. As informações são do G1.

De acordo com a coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Coxim, atualmente 193 pessoas estão infectadas pela doença e 85 pessoas estão com suspeita da doença. Luiz Eduardo dos Santos, gerente da Vigilância Sanitária de Coxim, as equipes de saúde fizeram uma força tarefa para conscientizar as pessoas contaminadas a ficarem em casa e não passarem a doença para outros. “Esse é um dos fatores que está aumentando nosso número de casos. Pessoas que sabem que estão infectadas estão saindo para trabalhar, ir ao mercado, vão na casa de amigos, vizinhos”, apontou.

Outro problema enfrentado pelos profissionais de saúde são as hostilizações das equipes. Ao serem notificadas, as pessoas ficaram bravas e xingaram os trabalhadores. “Está complicado. O que temos passado ultimamente é uma situação realmente difícil para todos que estamos trabalhando nas fiscalizações”, lamentou Luiz Eduardo.

Com 34 mil habitantes, Coxim já teve 2825 casos confirmados e 66 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia.

