Além de defecar em garoto de programa, Dudu Camargo foi demitido do SBT pelo mesmo motivo; relembre

Dudu Camargo está entre os assuntos mais falados desta terça-feira, 1º, após o garoto de programa Arthur Mondelo revelar numa live no Instagram, na segunda-feira, 31, que o ex-apresentador do SBT passou um apuro com ele durante a relação sexual: o pupilo de Silvio Santos teve uma diarreia na hora do sexo.

“Sou eu sim, o acompanhante que saiu com o apresentador, que o apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho”, contou Arthur.

“A hora que eu acendi a luz na casa, eu vi que ele estava escondendo o rosto. E eu falei pra ele: ‘você trabalha de que?’ E ele percebeu que não era estranho pra mim. Ele falou: ‘eu trabalho numa rádio’. E aí, no mesmo momento, ele colocou o óculos e falou assim ‘mas eu não sou apresentador’. E eu falei, putz, é o Dudu Camargo”, completou.

IstoÉ Gente procurou Dudu Camargo para saber se o apresentador gostaria de se pronunciar sobre as declarações feitas pelo garoto de programa, mas até o fechamento deste matéria ainda não tivemos retorno.

