Além de Cássia Kis, veja mais famosos a favor de manifestações antidemocráticas

Letícia Sena 10/01/2023 - 14:05

Após os atos golpistas cometidos por terroristas bolsonaristas em Brasília, no último domingo (8), que invadiram e depredaram o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF (Supremo Tribunal Federal), alguns famosos lamentaram e criticaram a postura dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), diferente de outras personalidades que já demonstraram apoio aos protestos golpistas.





A IstoÉ Gente lista abaixo artistas que já marcaram presença e defenderam as manifestações antidemocráticas. Confira!

Cássia Kis

Cássia Kis, de 64 anos, que é bolsonarista declarada, participou de três manifestações antidemocráticas no Rio de Janeiro no ano passado, que pedia para as Forças Armadas tomarem o poder no Brasil. Ao lado de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a atriz da Globo apareceu em diversos vídeos que viralizou nas redes sociais rezando junto dos manifestantes.





Sempre presente nas manifestações antidemocráticas, a IstoÉ Gente descobriu que veterana não compareceu nos atos golpistas cometidos no domingo (8).Segundo uma fonte informou para a nossa reportagem, Cássia Kis acompanhou o vandalismo ao patrimônio público em sua casa. Adriano Castro Adriano Castro, ex-participante do ‘BBB 1’, reality show da TV Globo, foi um dos bolsonaristas que marcaram presença nos atos golpistas, que contou com a invasão ao Congresso Nacional no domingo (8). Em seu canal no YouTube, o artista plástico compartilhou alguns vídeos em que incentiva o grupo de extremistas a permanecerem em atos antidemocráticos. “Não era o que todo mundo queria que a gente fosse para o Congresso? Seu desejo está se realizando, estamos indo para o Congresso Nacional agora. Ninguém para mais a gente. Agora ninguém para mais, estamos ocupando duas faixas da pista”, disse Adriano. “O povo cansou de ficar em porta de quartel, o povo honesto, trabalhador, cristão e de direita”, afirmou.

“A galera estava ansiosa para sair do quartel, ninguém aguentava mais. E acabou, chega! Estamos fazendo história, quem achou que isso não ia acontecer nunca se enganou”, finalizou o ex-BBB. Victor Fasano Por meio das suas redes sociais, o ator compartilhou uma imagem mostrando-se favorável aos atos golpistas de Brasília. Na foto, é possível ver uma pessoa segurando a porta arrancada do gabinete do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Já em outra, Fasano ainda postou: “Quando a política penetra no recinto dos tribunais, a Justiça se retira por alguma porta”. Netinho O cantor baiano é outro artista que apoia Bolsonaro e, agora, os atos golpistas. “Pai, cantor, cristão, conservador, patriota, homem de bem, bolsonarista”, resumiu em sua biografia do Instagram. Em postagem mais recente, Netinho pergunta: “Alô, Alexandre de Moraes! Esses petistas infiltrados que promoveram o caos e vandalismo ontem serão responsabilizados? Lula, quer fazer intervenção federal para conter seus vassalos?”.

Na tarde de domingo (8), bolsonaristas invadiram o Congresso em Brasília. O grupo de extremistas, que marchava pela Esplanada dos Ministérios, enfrentou os bloqueios policiais e invadiu o prédio do Congresso Nacional. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) subiram a rampa que dá acesso ao prédio e depredaram tudo no local.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou neste domingo intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro deste ano após a invasão e depredação por bolsonaristas extremistas das sedes dos Três Poderes da República, e culpou o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter estimulado os atos de vandalismo.

