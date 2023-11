Além de Carlos Villagrán, o Quico do Chaves, relembre famosos que já tiveram câncer de próstata

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/11/2023 - 16:33 Para compartilhar:

À revista People espanhola, Carlos Villagrán, 79, o eterno Quico do seriado mexicano Chaves, revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata e teve de passar por um procedimento cirúrgico. Ao veículo, o ator ainda disse que é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo.

“Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais”, disse ele. “Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento. Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”, declarou.

A People ainda afirma que a família de Carlos Villagrán estava passando por um período difícil. A filha mais nova do veterano, Vanesa, anunciou em julho que sofria de câncer de mama. Após diversas quimioterapias e duas cirurgias, ela revelou que estava curada da doença.

Carlos Villagrán não é o único. A IstoÉ Gente relembra famosos que já tiveram câncer de próstata. Veja a lista!

Beto Barbosa

Em 2018, o cantor Beto Barbosa foi diagnosticado com câncer de próstada aos 63 anos. Na época, o famoso sentiu sintomas parecidos com o de uma infecção urinária e precisou passar por quimioterapia.

Ben Stiller

O famosos ator americano Ben Stiller recebeu o diagnóstico em 2014, com apenas 46 anos. A doença foi descoberta através de um exame de sangue e Ben lutou contra o câncer por dois anos.

Jayme Monjardim

Após realizar uma ressonância pélvica em 2015, o diretor de novelas Jayme Monjardim foi diagnosticado com a doença e precisou passar por cirurgia de retirada de próstata.

Martinho da Vila

Martinho da Vila recebeu o diagnóstico em 2008 na fase inicial. Para se recuperar, o cantor realizou uma cirurgia.





