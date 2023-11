Além de Bruno José, Guarani perde Matheus Barbosa para duelo direto contra o Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2023 - 18:55 Para compartilhar:

O Guarani sofreu uma baixa de última hora para outro duelo direto de olho na briga pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Criciúma, o time de Campinas não terá o volante Matheus Barbosa, vetado por sentir uma lesão muscular. Além dele o atacante Bruno José também acabou vetado para o jogo desta terça-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, válido pela 36ª rodada.

Bruno José sofreu um trauma no pé esquerdo na partida contra o Vila Nova, pela 31ª rodada. O atacante vinha fazendo tratamento intensivo na fisioterapia do clube durante a semana, mas não conseguiu se recuperar a tempo. O atacante é o destaque do time na Série B, com 10 participações em gols na competição.

Sem o camisa sete, o técnico Umberto Louzer deve optar pela entrada de Pablo Thomas. O atacante foi justamente o substituto de Bruno José, quando saiu na partida contra os goianos, e marcou o gol de empate, por 1 a 1, já nos acréscimos. Outra opção é o meia atacante Isaque.

O inesperado foi mesmo o veto a Matheus Barbosa, que deve ser substituído por Lucas Araújo. A dúvida do treinador é na defesa. Sem Alan Santos, expulso no empate sem gols contra o Londrina, uma das opções é o argentino Ivan Alvariño e outra é Wálber, liberado pelo departamento médico. O meia Régis também retorna e deve iniciar no banco de reservas. O goleiro Pegorari e o zagueiro Lucão voltam após cumprir suspensão.

Com isso, o provável Guarani é este: Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Ivan Alvariño e Mayk; Lucas Araújo, Matheus Bueno e Bruninho; Pablo Thomaz (Isaque), Derek e João Victor.

O Guarani é o nono colocado, com 56 pontos, a quatro do Juventude, quarto colocado. Além do Criciúma, o time campineiro encara o ABC, em casa, na 37ª rodada e encerra a Série B contra o Atlético-GO, em Goiânia. Com pouco mais de 14% de chances de acesso, os cálculos apontam para a necessidade de vencer seu três compromissos para sonhar com uma vaga na elite no próximo ano.

