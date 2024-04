Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 26/04/2024 - 16:33 Para compartilhar:

Rumores de um possível envolvimento romântico entre João Guilherme, de 22 anos, e Bruna Marquezine, de 28, ganharam força nessa semana, após os artistas terem sido flagrados em clima de intimidade. Apesar de não ter confirmado o romance, o possível casal já ganhou apoiadores nas redes sociais.

No entanto, Marquezine não é a única famosa que já foi apontada como affair o filho de Leonardo. Na verdade, ele tem um longo histórico de ex-namoradas e ex-“ficantes” famosas. Relembre abaixo.

Além de Bruna Marquezine, relembre os affairs de João Guilherme

Larissa Manoela

Larissa Manoela foi o primeiro relacionamento público do ator. Eles namoraram por um ano e dois meses entre 2015 e 2016, durante as gravações da novela “Cúmplices de um Resgate”, do SBT.

Jade Picon

Antes da participação de Jade Picon no “BBB22“, ela e João Guilherme namoraram por três anos, entre 2018 e 2021.

Bianca Andrade

Bianca Andrade, a Boca Rosa, teve um breve affair com o ator na virada do ano de 2022 para 2023. Antes disso, no entanto, os dois já haviam sido flagrados juntos e Bianca assumiu: “Quando me dá vontade de dar uns beijinhos, eu vou lá e dou”.

Yasmin Brunet

João Guilherme e Yasmin Brunet também já foram flagrados aos beijos em agosto de 2022, durante o aniversário de Luísa Sonza.

Gkay

Ele e Gkay já trocaram beijos em 2021, durante a “Farofa da Gkay”. No podcast “Poddelas”, a dona da festa abriu o jogo sobre a ficada: “Teve um momento em que arrastei o João para o dark room e botei um segurança na porta, vigiando para ninguém entrar. Mas ficamos apenas nos beijos e nos amassos, não transamos lá dentro”.