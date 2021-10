Além de Andrey, Vasco terá outro desfalque para o jogo contra o Confiança: Léo Jabá Ponta sofreu com fores na região lombar ao longo da semana e nem viajou para Aracaju. Andrey teve lesão na coxa direita durante o jogo contra o Goiás, na última rodada

O Vasco terá uma opção a menos para o jogo contra o Confiança, neste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro: o ponta Léo Jabá sofreu com dores na região lombar ao longo desta semana e nem viajou para Aracaju (SE), local do jogo.

Assim, Fernando Diniz terá uma opção a menos para escalar o time, que já não terá Andrey. O volante foi substituído no final do primeiro tempo do jogo contra o Goiás, na última segunda-feira, com uma lesão na coxa direita.

Jabá entrou na reta final da última partida do Vasco. Gabriel Pec já havia entrado no lugar de Andrey e deve ser o substituto também neste fim de semana. Ernando está recuperado da lesão que sofrerá, mas não viajou por opção da comissão técnica.

Assim, o Cruz-Maltino deverá ter Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca (Riquelme); Bruno Gomes; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel, Nene e Morato; Cano.

