Além de amistoso, Fluminense terá show de Ferrugem pela FluTV em comemoração dos 118 anos Tricolor prepara programação especial para o próximo sábado para comemorar o aniversário, celebrado neste 21 de julho

Sem poder fazer a tradicional “Flu Fest” na sede das Laranjeiras por conta da pandemia do novo coronavírus, o Fluminense realizará a celebração de forma online. No próximo sábado, em razão do aniversário de 118 anos, o clube terá uma extensa programação na FluTV com o amistoso contra o Botafogo e um show do cantor Ferrugem, responsável por encerrar o evento.

O pontapé inicial das comemorações será dado às 16h, com o pré-jogo do amistoso entre Fluminense e Botafogo, no Nilton Santos. Às 17h, a bola rola para a disputa da Taça Solidariedade.

Em seguida, com apresentação de Ana Clara Lima, influenciadores Tricolores vão participar de um quiz e um bate-papo. São eles Belle Suarez, Bianca “Fala sem gritar”, Carol Berger, Eduardo Torreão, Gabriel Amaral, Alexandre Antônio, Kadu, Larissa Alves, Matheus Frigolls, Nina Lessa, Phill e Sharon Nigri.

Às 20h, o jornalista Alexandre Araújo apresenta o lançamento oficial do livro “Time de Guerreiros – A Epopeia do Tri”. O autor Dhaniel Cohen se juntará ao presidente Mário Bittencourt e a outros grandes nomes da conquista do Campeonato Brasileiro de 2010 para uma conversa sobre histórias memoráveis daquele título.

Para fechar o dia, o sambista e Tricolor Ferrugem comandará o show no gramado de Laranjeiras. Acompanhado de sua banda, o artista cantará seus maiores sucessos. Ana Clara Lima será a mestre de cerimônias e os torcedores ainda poderão curtir vídeos de artistas e jogadores tricolores.

Confira a programação completa da Flu Fest 2020 na FluTV:

16h – Pré-jogo Fluminense x Botafogo (Narração Anderson Cardoso)

17h – Fluminense x Botafogo (Taça da Solidariedade), no estádio Nilton Santos

19h – “Estou contigo em todo momento” – live com influenciadores digitais Tricolores

20h – Lançamento oficial do livro “Time de Guerreiros – A Epopeia do Tri” com a participação do presidente Mário Bittencourt e jogadores que fizeram parte da conquista

21h – Live com Ferrugem

