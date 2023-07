Além de Alice Wegmann, veja outros famosos que sofreram abuso sexual na infância

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 17/07/2023 - 18:55 Compartilhe

Ao falar sobre sua experiência na série ‘Justiça 2’, do Globoplay, na qual sua personagem, Carolina, enfrenta abusos cometidos pelo próprio tio, a atriz Alice Wegmann, de 27 anos, usou as redes sociais para revelar que passou por algo parecido na vida real.

“Me despedir das personagens é sempre mais difícil do que entrar nelas. Talvez porque dentro eu esteja desde sempre, ou elas dentro de mim. Carolina me trouxe desafios e enfrentamentos muito íntimos, a história dela cruza com a minha e com a de milhares de meninas e mulheres do nosso país”, contou Wegmann.

“A maioria esmagadora de nós já sofreu abusos, dentre eles estupros, assédios e outros tipos de violência. Eu já sofri. Contar essa história que a autora Manuela Dias botou no papel é contar a história de um Brasil real. Dar vida à Carolina foi como dar também um tanto mais de vida a mim mesma. Essa série é, para mim, uma denúncia. Que ‘Justiça 2’ chegue no coração de vocês para questionar, transformar e mudar o curso da história, finalizou.

A IstoÉ Gente lista abaixo alguns famosos que, assim como Alice Wegmann, também já sofreram abuso sexual na infância. Confira!

Anitta

Na série “Vai Anitta”, da Netflix, a cantora revelou o estupro que sofreu quando tinha cerca de 14 anos. Na ocasião, Anitta contou que seu agressor era uma pessoa autoritária e que tinha muito medo dele.

“O que eu sei é que eu peguei isso que eu vivi e transformei numa coisa pra me fazer sair por cima, me fazer sair melhor. Para todos vocês que se perguntam de onde que nasceu Anitta? Nasceu daí. Nasceu da minha vontade e necessidade de ser uma mulher corajosa e que nunca ninguém pudesse machucar, que nunca ninguém pudesse fazer chorar, que nunca ninguém pudesse magoar”, detalhou a artista.

Andressa Urach

Quando estava confinada no reality show rural “A Fazenda”, da Record TV, Andressa Urach revelou que sofreu abuso sexual dos dois aos oito anos de idade.

Claudia Jimenez

Ao dar uma entrevista à revista Quem em 2012, Claudia Jimenez contou que foi vítima de abuso aos 7 anos de idade. “Era menina e morava na Tijuca. Um senhor me bolinava. Ele comprava muitos chocolates e me convidava para entrar na casa dele”, disse a atriz na época.

Gabriela Prioli

Em entrevista ao jornal O Globo, Gabriela Prioli revelou que sofreu abuso sexual na infância, aos 7 anos de idade. O criminoso era um adolescente que frequentava a casa de sua família.

“Ele era mais velho que eu, e tocava minhas partes íntimas. Não contei para ninguém na época, achava que era uma brincadeira. Só comecei a ver que havia um problema quando percebi que essa era uma memória que me causava muito incômodo”, disse Prioli.

“É como se você tivesse menos valor. Pois você não entende direito o que aconteceu e em alguma medida pensa que, por não ter contado para ninguém, ou resistido com firmeza, a culpa é sua. Mas não é, você era uma criança. É um assunto que eu ainda trabalho em terapia e tem que trabalhar mesmo. Estou fazendo as pazes com as minhas dores”, finalizou ela.

Letícia Sabatella

Letícia Sabatella revelou que tinha 12 anos quando foi vítima do assédio de um homem que passava de carro numa rua deserta. Quando se aproximou do carro dele para dar uma informação, a pedido dele, a atriz o encontrou com o órgão sexual de fora. Luana Piovani Em entrevista para uma TV portuguesa, Luana Piovani revelou que sofreu abuso sexual por parte de um vizinho quando tinha 7 anos de idade. “Foi na minha infância em Jaboticabal. Fui molestada sexualmente. É um assunto que ainda hoje tenho dificuldade de falar”, declarou a atriz e apresentadora. Luiz Brunet Em seu livro “Made in Brazil”, a ex-modelo Luiza Brunet revelou que, aos 14 anos, era abusada pelo vizinho da família da qual trabalhava como empregada doméstica.

Mariana Belém Mariana Belém, filha da cantora Fafá de Belém, usou as suas redes sociais para revelar que foi abusada na infância: “Minha mãe sempre foi minha parceira, minha confidente. Sempre fomos parceiras de vida, desde sempre. E mesmo assim levei 17 anos para contar que sofri abuso aos 7 e que só por um milagre não fui ainda mais violentada”. Marcelo Adnet Em entrevista ao podcast “Podpah”, o humorista Marcelo Adnet relembrou quando sofreu abuso sexual ainda na infância. Na ocasião, ele contou que foi salvo pelo avô de um homem adulto que estava tentando penetrá-lo. “Fui estuprado aos 5 anos de idade, mas o cara não chegou a meter mesmo. Quando ele ia meter, o meu avô chegou. Tinha esquecido a carteira em casa. Eu fui salvo”, relatou Adnet. “Foi uma experiência que me fez pensar: ‘Caraca, o ser humano é um negócio perigoso’. Talvez por isso eu tenha sido uma criança tímida”, continuou. Marcelo Adnet ainda recordou que, quando um pouco mais velho, sentiu necessidade de compartilhar o acontecido com os pais. “Eu tinha 5 anos quando isso aconteceu. Aí, aos 12, eu descobri que existia a Aids. Eu fiquei assim: ‘tô com Aids. Meu Deus, eu talvez seja aidético!’” “Aí um dia contei para eles (pais), falei: ‘aconteceu isso e isso’. E eles: ‘meu Deus!’ O cara ninguém sabe mas onde está, faz muito tempo”, finalizou o artista. Monique Evans A apresentadora Monique Evans contou que sofreu um estupro aos 14 anos e que o caso a bloqueou sexualmente na vida adulta. Pitty A cantora contou para a revista MTV, em 2003, que foi abusada por uma empregada que trabalhava em sua casa. Pitty ainda revelou que ainda era criança quando a funcionária a levava ao banheiro e ficava passando a mão por seu corpo. Xuxa Em um quadro do programa “Fantástico”, da TV Globo, em 2012, a apresentadora Xuxa revelou que havia sido abusada na infância e na adolescência.

