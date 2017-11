Além das sobrancelhas: micropigmentação pode ser feita nos olhos e na boca

A micropigmentação de sobrancelhas, técnica em que pelos finíssimos são desenhados na pele com uma máquina como a de tatuagem, já é febre entre os fashionistas e amantes da beleza. Agora, a técnica se expandiu para outros lugares do rosto, e promete realizar o sonho de muitas mulheres: o de já acordar maquiada.

Mariana Queiroz, fundadora do espaço Sobrancelha Desenhada, explica que a técnica pode ser feita nos lábios, para uma aparência saudável, e nos olhos, na região da pálpebra móvel, no lugar do delineador, e sob os cílios inferiores. Não é aconselhável fazer em outras regiões do rosto, como nas bochechas, por causa da mudança de pigmentação da pele de acordo com a exposição ao sol.

A esteticista garante que a técnica não tem nada em comum com a maquiagem definitiva, febre nos anos 1990, que não saia e mudava de coloração conforme o tempo. “Muita gente associa, mas não é a mesma coisa”, explica. “A micropigmentação é feita com pigmentos específicos, que não mudam de coloração conforme o tempo, mas vão ficando mais claros até desaparecerem completamente.”

Nos lábios, ela aplica uma técnica de degradê, para que o contorno se camufle com a tonalidade natural da boca. Já nos olhos, o conselho é fazer apenas um traço fino e discreto. “Eu não sou a favor de fazer o gatinho. A pessoa tem que ter consciência que estará com aquela maquiagem no velório, na praia… A intenção é acordar bonita, não parecer que está com resquícios da make do dia anterior”, conta Mariana.

O procedimento custa de R$ 600 a R$ 750 por região e pode durar de dois a três anos sem precisar de retoques.