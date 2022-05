Além da vitória: diante do Coritiba, Luís Castro busca encontrar o meio-campo ideal do Botafogo Até aqui, Oyama atuou em todas as partidas do Brasileirão e Tchê Tchê foi titular nos últimos três jogos da competição; a terceira vaga, contudo, segue em aberta

Em apenas nove jogos à frente do Botafogo (contabilizando a partida contra o Corinthians), Luís Castro conseguiu dar uma nova identidade ao time. No entanto, mesmo assim, o treinador ainda busca encontrar o meio de campo ideal no Alvinegro. Para isso, ele terá mais uma oportunidade, diante do Coritiba, às 16h deste domingo, no Couto Pereira.





Com Castro, o Botafogo costuma atuar com três meio-campistas e três atacantes. Nesse sentido, na frente, Victor Sá e Erison já se firmaram, enquanto Diego Gonçalves tem substituído Gustavo Sauer, que se lesionou contra o Flamengo.

No meio, Luís Oyama aparece como o principal nome. O camisa 55 se consolidou com Luís Castro e, até aqui, é o único volante que disputou todas as partidas pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro deste ano.

As “dúvidas”, portanto, seriam nas duas vagas restantes, mas Tchê Tchê tem ganhado espaço. Ele foi titular nos últimos três jogos do Botafogo no Brasileirão e, desde que chegou, só ficou de fora de duas partidas – uma contra o Atlético-GO e outra diante do Ceilândia, pela Copa do Brasil, quando boa parte do time foi poupado.

Dessa forma, a vaga do meio-campista mais avançado ainda está em aberta. Lucas Piazon, Chay e Lucas Fernandes já foram utilizados, mas nenhum dos três conseguiu se firmar até o momento.

Na última partida, contra o América-MG, Luís Castro optou por uma formação com três volantes, e Patrick de Paula voltou a ganhar oportunidade como titular. Caso escolha jogar desse modo mais uma vez, Del Piage, que vem de boas atuações, aparece como mais uma possibilidade para o treinador.

Abaixo, veja o meio de campo titular do Botafogo em todas as partidas do Brasileirão:

Botafogo 1×3 Corinthians – Oyama, Patrick de Paula e Piazon.

Ceará 1×3 Botafogo – Oyama, Patrick de Paula e Chay.

Atlético-GO 1×1 Botafogo – Oyama, Piazon e Lucas Fernandes.

Botafogo 1×1 Juventude – Oyama, Patrick de Paula e Chay.

Flamengo 0x1 Botafogo – Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes.

Botafogo 3×1 Fortaleza – Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes.

América-MG 1×1 Botafogo – Oyama, Tchê Tchê e Patrick de Paula.