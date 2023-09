Aleix Espargaró vence corrida sprint da MotoGP na Catalunha; Bagnaia e Viñales fecham pódio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 10:54 Compartilhe

A perseguição da Aprilia à Ducati de Francesco Bagnaia deu certo, ao menos na corrida sprint da etapa da Catalunha da MotoGP neste sábado. Correndo em casa, Aleix Espargaró partiu atrás do piloto italiano e tomou a liderança a seis voltas do fim para vencer sua primeira sprint. Por pouco a Aprilia não conseguiu uma dobradinha, já que Bagnaia impediu Maverick Viñales de ficar com a segunda posição da corrida curta por apenas 0s51.

“Estou muito feliz, é meu primeiro pódio na sprint e também minha primeira vitória”, celebrou Espargaró, que cruzou a linha de chegada em uma roda. Bagnaia também disse estar contente com o resultado. “Obviamente é melhor vencer em todos os casos, mas estou muito feliz porque a Aprilia é muito competitiva e esse resultado mostra que estamos bem para amanhã. Precisaremos pensar em alguma outra coisa, mas fico satisfeito com o resultado e a pontuação no campeonato”.

O Circuito da Catalunha estava coberto por nuvens, mas a disputa da corrida curta não foi atrapalhado pela chuva. Brad Binder ficou na quarta colocação, seguido pelo vice-líder do campeonato, Jorge Martin. Miguel Oliveira, Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Enea Bastianini completaram a zona de pontuação da sprint. Pol Espargaró caiu no começo da disputa e não terminou a prova.

Com o segundo lugar, Peco Bagnaia chega a 260 pontos na liderança do campeonato, amplia a vantagem para 66 pontos em relação ao vice-líder Jorge Martin. Marco Bezzecchi vem em terceiro com 185 pontos, seguido por Brad Binder, com 166 na quarta posição do campeonato. A corrida principal da etapa da Catalunha tem largada marcada para às 9h deste domingo.

Confira o resultado da corrida sprint da etapa da Catalunha:

1º – Aleix Espargaró (Aprilia), em 20min02s744

2º – Francesco Bagnaia (Ducati), a 1s989

3º – Maverick Viñales (Aprilia), a 2s040

4º – Brad Binder (KTM), a 2s857

5º – Jorge Martin (Pramac), a 4s341

6º – Miguel Oliveira (RNF Racing), a 4s940

7º – Johann Zarco (Pramac), a 6s746

8º – Marco Bezzecchi (VR46), a 6s888

9º – Enea Bastianini (Ducati), a 8s068

10º – Alex Marquez (Gresini), a 10s380

11º – Marc Márquez (Honda), a 11s823

12º – Luca Marini (VR46), a 11s900





13º – Fabio Di Giannantonio (Gresini), a 12s018

14º – Raul Fernandez (RNF Racing), a 13s284

15º – Franco Morbidelli (Yamaha), a 16s207

16º – Jack Miller (KTM), a 16s404

17º – Augusto Fernández (GasGas), a 16s534

18º – Fabio Quartararo (Yamaha), a 17s147

19º – Iker Lecuona (Honda), a 18s658

20º – Taaki Nakagami (Honda), a 19s080

21º – Joan Mir (Honda), a 19s574

Não completou a corrida – Pol Espargaró (GasGas)

