Alec Baldwin revela diagnóstico de TEPT após tragédia em set de filmagem

Alec Baldwin, 66, revelou em seu reality show “The Baldwins”, que foi diagnosticado com TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático) após a tragédia no set do filme “Rust”, em 2021. Na ocasião, o ator disparou uma arma que acidentalmente matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

Em uma prévia do primeiro episódio do programa obtida pelo site “People”, Alec e sua esposa, Hilaria Baldwin, comentam sobre as consequências do incidente. “Isso tem sido simplesmente surreal”, começa o ator.

“O ano passado foi simplesmente terrível. Houve momentos em que eu ficava deitado na cama. Eu dizia: ‘Uau, meus filhos. Não consigo levantar.’ Isso não é do meu feitio. Eu não sou assim de jeito nenhum, de forma alguma sou assim. Nunca”, desabafa.

A parceira do ator então comenta sobre como a saúde do artista “declinou” desde o episódio e que TOC também vem piorando. “Ele foi diagnosticado com TEPT, e ele diz em seus momentos mais sombrios, ‘Se um acidente teve que ter acontecido hoje, por que eu ainda estou aqui? Por que não poderia ter sido eu?’”.

Quando um amigo próximo perguntou como Alec estava se sentindo, o ator lembrou de responder que era “mais feliz quando estava dormindo do que quando estava acordado”.

Em uma entrevista para a “ABC News”, logo após a tragédia, Baldwin afirmou que não havia puxado o gatilho da arma e que achou que estava carregada com balas falsas.

“Tudo o que aconteceu naquele dia que levou a esse evento foi precipitado em uma ideia. Halyna e eu presumimos que a arma estava vazia, além daquelas balas falsas”, explicou.